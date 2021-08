Cierre de calles en Xalapa provoca caos vehicular

Este martes se reportó el cierre de calles en el primer cuadro de la ciudad de Xalapa, generando un caos vehicular

Debido a la ampliación del decreto que establece la segunda semana de medidas extraordinarias contra la tercera ola por SARS-COV-2 (Covid-19) en Veracruz, en la capital del estado se generó un caos vehicular en el primer cuadro de la ciudad.

Las medidas restrictivas impulsadas por el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez para frenar la propagación de la enfermedad, tomaron por sorpresa a los pobladores y conductores quienes olvidaron el cierre de vialidades hacia el “corazón” del municipio en la región montañosa.

En las primeras horas de este martes 17 de agosto, un congestionamiento vehicular se generó sobre las calles Xalapeños Ilustres, Zamora, Zaragoza y Doctor Rafael Lucio.

Agentes de la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial colocaron barricadas y cerraron la vialidad a partir de las 11:40 horas.

De acuerdo con Alicia Sánchez, pasajera del transporte público, el cierre sobre dichas vialidades es “favoritista”, ya que los elementos de tránsito permitieron el paso solo a ciertas personas, sobre todo a trabajadores del gobierno estatal.

“Estoy viendo que el de tránsito deja pasar a unos y a otros no, pero es un relajo, es o no es, todos estamos en la misma sintonía o no. Yo no veo que esto sea justo”, criticó la ciudadana xalapeña.

La entrevistada también comentó que faltó difusión en la información sobre la ampliación de las medidas, pues en el Centro Histórico solo estaría cerrado en un horario de siete de la mañana a seis de la tarde, del 10 al 16 de agosto.

Es de mencionar que el decreto fue publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz y se amplió hasta el 23 de agosto en la zona centro de los 131 municipios que se encuentran en color rojo, de alto contagio, dentro del Semáforo Epidemiológico.

Por: Arantxa Arcos, colaboradora

