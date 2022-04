Cierran 20 negocios en el centro de Xalapa tras crisis por pandemia

En los últimos dos años, han cerrado un promedio de 20 negocios en el centro histórico de esta Xalapa, y en contraparte hay un crecimiento del 81 por ciento del comercio electrónico, esto es que algunos migraron a las ventas a través de plataformas cómo Amazon, Facebook, Mercado Libre y otras más, indicó el presidente de la Canaco-Servytur, Carlos Arturo Luna Gómez.



Explicó que durante la pandemia del coronavirus, las autoridades de Salud dieron la orden del cierre de negocios a fin de evitar el crecimiento de contagios de coronavirus y esta circunstancia a su vez obligó a los comerciantes a emigrar sus servicios y administrar de manera diferente.



Luna Gómez puntualizó que “muchas de las empresas que cerraron se debió a que no hicieron cambios de mantenimiento en los edificios, en los locales comerciales; otros en vez de tener un edificio propio pagaban una renta, y la baja de las ventas si ha obligado a los negocios a tomar providencias al respecto”.



Al dejar en claro, que no citaría los nombres de las empresas, el presidente de Canaco dijo que algunos de estos negocios tenían alguna problemática que iba desde familiar hasta económicos antes de la pandemia.



“La pandemia nos orilla en algún momento a tomar decisiones administrativas jurídicas y derivado de eso se toman decisiones de cerrar las empresas incluso por cuestiones familiares en el caso de algunos locales que han cerrado” señaló.



El presidente de la Canaco expuso que hay un crecimiento del 81 por ciento en la comercialización virtual, el cual creció en los últimos dos años a consecuencia de la pandemia.



“Puedes ver en el centro negocios cerrados que no eran prominentes pero que tenían actividad económica y los trabajadores llevaban de comer a sus familias, algunas personas que han estado en esta situación emigraron al comercio electrónico el cual creció en un 81 por ciento, quiere decir que nos fuimos al doble del comercio electrónico en pandemia” dijo.



Hay que mencionar que entre marzo y abril 2021 cerraron cinco negocios emblemáticos en el centro de Xalapa: Telas Parissina, tienda de electrónicos Contino, sucursal Fasti en Xalapeños Ilustres; panadería Dauzón en la avenida Murillo Vidal y la cafetería La Naval en la calle Ignacio Zaragoza



A estos cierres se le suman, que en julio del 2020 a cuatro meses de iniciar la pandemia del coronavirus, después de 40 años de servicio cerró sus puertas el “Hotel Plaza” ubicado en la calle Enríquez a causa de la crisis económica.



Los propietarios ocuparon el tiempo de tres días, para sacar los muebles del edificio ubicado a unos 20 metros de palacio de gobierno, y a 30 metros de la plaza Sebastián Lerdo.

El 14 de julio del 2021, se dio a conocer que la tienda con venta de ropa y calzado Casa Ollivier con una antigüedad de 131 años, cerró sus puertas, a causa de un quiebre económico.

Casa Ollivier se ubicada en la calle Enríquez esquina con Leandro Valle a un costado de palacio de gobierno, y el fundador fue un ciudadano de origen francés Julio Ollivier.



El 31 de enero del 2022 cerró sus puertas el hotel Limón que ofreció hospedaje a miles de personas provenientes de otros municipios de Veracruz, ciudades de México y de otros países, desde hace 128 años.



La infraestructura del hotel Limón fue hecho con piedra y es considerado uno de los más antiguos de la capital del estado, incluso en sus inicios también fue ocupado para actividades de teatro.



El hotel Limón, ubicado en la calle Revolución número 8 en el centro de esta ciudad, cerró sus puertas tras resistir dos años de crisis económica generada por la pandemia del coronavirus, debido a que sus huéspedes dejaron de asistir.

