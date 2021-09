Christian Carrillo es el nuevo titular de la CEAV en Veracruz

Xalapa, Ver.- Christian Carrillo Ríos fue nombrado como titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAV) en Veracruz, anunció el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez.

En conferencia de prensa confirmó que, minutos antes de este acto, le tomó protesta en Palacio de Gobierno por quedar en su poder la decisión de elegir y nombrar al titular de mencionada dependencia estatal.

“En virtud que ninguno de los propuestos alcanzó la mayoría calificada. El congreso me comunicó la situación y deja en mi atribución el nombramiento de Christian Carillo Ríos”, expresó.

Te puede interesar:

El ahora funcionario se desempeñó como delegado de la CEAV y delegado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el puerto de Veracruz.

Además, es licenciado en derecho y su nombramiento de da debido a que el Poder Legislativo, el Congreso de Veracruz, desechó la terna que tenía para elegir al titular de la dependencia en mención.

“Me veo obligado a actuar en lo que la ley me indica. Trato de buscar las mejores formas pero finalmente no me puedo separar de lo que ya ley me establece. Al no haber consenso, se me dio esa decisión”, reiteró.

Por: Arantxa Arcos, colaboradora

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.