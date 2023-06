Un total de 59 profesores y profesoras han sido cesados de su trabajo, indicó el titular Zenyazen Escobar García.

Sin embargo, existen 300 denuncias por presuntos actos de acoso sexual y laboral que ha recibido la secretaría de Educación de Veracruz (SEV)



En entrevista, citó como ejemplo el caso del profesor del Telebachillerato en la congregación de Tuzamapan, municipio de Coatepec, señalado por las y los estudiantes de sostener una relación con la alumna del sexto semestre, Esmeralda Abigail.



Cabe mencionar que la familia de Esmeralda Abigail dio a conocer que interpusieron denuncia penal en contra del profesor del Telebachillerato, Erick Roy Cruz Lee a quién responsabilizaron del suicidio de la estudiante ocurrido el 03 de mayo del 2023.



Escobar García informó: “En automático en la investigación, fue cese al maestro, en ese mismo sentido quien tiene que resolver es Fiscalía, si la Fiscalía resuelve que es culpable en automático se cesa”.

Cesan a 59 maestros tras denuncias por presunto acoso





El secretario aclaró que las investigaciones realizadas por la dirección del Área Jurídica de la SEV se hacen con responsabilidad a fin de no afectar a profesores o profesoras que no cometieron faltas.



“La investigación es muy responsable, también ha habido casos de los cuales es por perjuicio, tratar de dañar a un compañero, compañera maestra, administrativo, se hace investigación muy responsable, imagínense si no; también los maestros se sentirían en riesgo, inseguros por ser señalados de un tema de acoso o connotación sexual sin deberla” indicó.



En el caso del Regidor del ayuntamiento de Veracruz, Sebastián Cano Rodríguez denunciado ante la FGE por violencia sexual, el secretario informó que las investigaciones están a cargo de la autoridad competente, y en caso de encontrarlo responsable entonces será cesado de su plaza laboral en la SEV.



“Tiene una denuncia, quién tiene que resolver es Fiscalía, cuando estás involucrado en un caso así, en automático tu plaza es cesada, cuando sucede esta situación se aplica el protocolo se abre investigación”, indicó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ