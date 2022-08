Centro de Justicia de las Mujeres atiende 651 denuncias por violencia este año

En lo que va del año, el Centro de Justicia para las Mujeres ha atendido 651 denuncias de mujeres por delitos como la violencia familiar, violación y pederastía, aunque la cifra va aumento, no todas las mujeres llegan hasta la denuncia.



Irma Hernández San Gabriel, Coordinadora del Centro dijo que desde su arranque en 2019, el centro vincula a varias dependencias en un mismo espacio para facilitar a las mujeres víctimas de violencia el acceso a la justicia.



La coordinadora reconoció que además se han atendido a otras 409 mujeres a quienes se les ha dado orientación jurídica sobre situaciones de violencia, pero no se les ha convencido de denunciar y agregó: “ Impera más el amor que tienen hacía el hombre, muchas mujeres siento que a veces disfrutan esos golpes cuando ellas aman”.



Lourdes Veléz , Jefa de la Unidad de Género dijo que se trata de mujeres con historias de violencia de 5 o 10 años y es difícil romper el círculo “Cuando existe hijos de por medio la usuarias se detienen en denunciar porque tienen situaciones difíciles económicas”, pues no tienen empleo o una red de apoyo confiable.



En estos casos el centro de justicia otorga a las mujeres una asesoría jurídica de su caso, acompañamiento en la denuncia y una estancia temporal de al menos 72 horas y después se busca una red de apoyo seguro donde su agresor no la encuentre o bien se canalizan a un albergue o refugio donde puede estar sola o con sus hijos más tiempo.

Te puede interesar:



Mónica Lobato, psicóloga y jefa del área de vinculación, recordó que el centro tiene vinculación con una decena de dependencias estatales y con la Fiscalía General del Estado, por lo que las mujeres pueden acceder a varias dependencias al mismo tiempo.



Resaltó dos casos positivos de mujeres que llegaron al centro víctimas de violencia y que después lograron denunciar a su agresor, recibir atención terapéutica y conseguir un empleo y romper el ciclo de violencia que vivieron.



Durante 2022 el centro ha dado seguimiento a más de 1, 215 mujeres en sus carpetas de investigación.

Con información de AVC Noticias

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ