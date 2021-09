Celebra Veracruz 200 años de la consumación de la Independencia Nacional

Agua Dulce, Ver.- A 200 años de la firma de los Tratados de Córdoba, 500 de resistencia indígena y siete siglos de historia de Tenochtitlan, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez consideró necesaria una revisión de los hechos que definieron al México cambiante de nuestros tiempos en este 2021, Año de la Independencia.

“Hoy queremos tomar la palabra quienes pertenecemos al pueblo, pues la sangre de aquellos valientes que se defendieron de invasiones extranjeras es la misma que corre por nuestras venas y nos identificamos con quienes resistieron 500 años, que se opusieron a las injusticias de la Corona española y al grito de ‘¡Muera el mal gobierno!’ lucharon por nuestra independencia”.

Desde la primaria “Miguel Hidalgo y Costilla”, en este municipio ubicado en los límites con Tabasco, el mandatario destacó la recuperación de la memoria histórica por el Gobierno de la Cuarta Transformación, explicando las contradicciones sociales y desenmascarando las omisiones de la época neoliberal, cuando pretendieron borrar del imaginario colectivo las complejas luchas por las libertades.

“Es por ello que bajo la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador se han retomado fechas olvidadas por el oficialismo conservador, invitando al pueblo a no olvidar para no aprender efemérides huecas”, sobre todo este año, cuando se ha dado atención a eventos prehispánicos que nos identifican, así como a la transculturación que nos convoca a no repetir la historia.

Al hacer un repaso por el florecimiento de las culturas olmeca, totonaca y huasteca, señaló que fueron nuestros pueblos nativos quienes descubrieron a los primeros navegantes europeos viniendo de manera incivilizada al encontronazo de dos concepciones del mismo mundo; por tanto, existen relatorías desde perspectivas diversas.

En este sentido, narró cómo la clase privilegiada del virreinato –conocida como realistas– empujó a Iturbide a pactar con los insurgentes comandados por Vicente Guerrero, tras un golpe armado contra el rey de España Fernando VII, surgiendo así el Plan de Iguala que precedió a los Tratados de Córdoba firmados con Juan de O’Donojú, quien provenía de aquellas luchas liberales españolas.

Sin embargo, las pretensiones conservadoras de Iturbide salieron a relucir cuando el grupo liberal del Congreso quiso recuperar los ideales de la Independencia, hasta la proclamación del Plan de Casa Mata por el también insurgente Antonio López de Santa Anna. “Por eso rendimos homenaje al Ejército Trigarante, pero honrando los principios que postularon héroes como Miguel Hidalgo y Costilla”.

Finalmente, el gobernador se congratuló del papel de Veracruz en las grandes transformaciones del país y expresó que “si hoy ponemos estos hechos a su consideración, debate y reflexión, no es porque quisiéramos aludir a la verdadera versión o la correcta interpretación, sino porque su reiterada lectura nos llevará necesaria e ineludiblemente a transformar la nación en algo mejor para todos”.

Agradeció la presencia de estudiantes y al personal docente por hacer posible este acto, mismo que en otras épocas hubiera sido en Xalapa, el centro político del estado, “pero nos hemos empeñado en visitar todos los rincones, porque acá también hay gente que ama su historia”.

Celebra Veracruz 200 años de la consumación de la Independencia Nacional

Lo acompañaron el comandante de la 29/a Zona Militar, General Fernando Colchado Gómez; representante de la Tercera Zona Naval, Contralmirante Fidel Maldonado López; la fiscal general del Estado, Verónica Hernández Giadáns; los alcaldes saliente y electo de Agua Dulce, Sergio Guzmán Ricárdez y José Noé Castillo Olvera, y otras autoridades.

