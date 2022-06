Cecilia Guevara se suma al llamado para que comparezca el alcalde de Poza Rica 

Se suma la diputada de Morena, Cecilia Guevara al llamado para que comparezca el alcalde de Poza Rica, Fernando Remes

El pueblo demanda una actuación transparente y correcta de sus autoridades en el uso de los recursos del erario público, y como representante de él me sumo a la petición de que el alcalde de Poza Rica, Fernando Luis Remes Garza, comparezca, declaró la diputada por Morena, Cecilia Guevara.

La Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado lamentó que en la comuna pozarricense se susciten actos que se prestan a presuntas anomalías, por lo que es de suma relevancia que se informe de las decisiones que ha tomado el munícipe, así como las acciones y resultados que se han logrado en estos seis meses de administración.

“Es necesario que comparezca; si no hay nada que ocultar, no tiene porqué haber pretexto. En Morena son claros los valores y a ellos debemos apegarnos; en el partido se le brinda la oportunidad a quienes trabajen con honestidad, austeridad, transparencia y rindiendo resultados al pueblo y no habrá cabida contra quien violente la ley”, recalcó.

La Diputada del Distrito de Poza Rica subrayó que en Morena no se solapará a quienes abusen del poder para velar por sus propios intereses, ni se tolerará que se practiquen delitos derivados de la corrupción, dado que la población brindó su confianza por un mejor gobierno, y en eso se debe trabajar.

“Como representante del Poder Legislativo reitero que estaremos pendientes del actuar de las administraciones municipales, y colaboraremos para que en aquellas donde existan anomalías se aclaren, se investigue y se proceda conforme a la ley, porque la prioridad siempre será el bienestar del pueblo”, expresó.

Cabe destacar, que el alcalde Remes Garza ha sido señalado de presuntas irregularidades como omisión de información del manejo financiero de las arcas municipales, de entregar el Plan Municipal de Desarrollo sin contar con los requisitos mínimos marcados por la normativa, el incremento a la nómina del personal de confianza, así como es considerado el alcalde mejor pagado de Veracruz con un salario mensual bruto de 155 mil pesos.

