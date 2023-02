La Consulta Infantil y Juvenil 2021 que realizó el Instituto Nacional Electoral (INE), con el propósito de los niñas, niños y adolescentes de 3 a 17 años ejerzan sus derechos a la participación y la expresión, sirvió para que las instituciones públicas, con el acompañamiento que se haga desde el organismo autónomo, se impulsen acciones o medidas que atiendan sus opiniones, dijo el diputado federal del PAN, Carlos Alberto Valenzuela González.

Como legislador dijo que en apoyo y respaldo a la convocatoria que hizo el INE, se suma a los compromisos para impulsar la agenda de los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil realizada en noviembre de 2021.

Señaló que las opiniones sobre situaciones que tienen que ver con la vida cotidiana y que preocupan a los niños, niñas y adolescentes, son la defensa de los derechos humanos y el maltrato animal, de los cuales, el diputado federal, Carlos Alberto Valenzuela González, se comprometió a atender estos temas desde el Congreso Federal, para que está consulta no sólo sea un ejercicio social.

En la consulta participaron más de 12 mil niños del distrito IV, del Instituto Nacional Electoral (INE), por ello, el legislador veracruzano anunció que se seguirá de cerca el que los niños no sean violentos en sus derechos humanos.

Carlos Valenzuela impulsará agenda de resultados de la consulta infantil y juvenil

En otro orden de ideas, el diputado federal del PAN, Carlos Alberto Valenzuela González confirmó que, el próximo jueves 23 de febrero cierra el plazo para el registro de los aspirantes a cuatro posiciones en el Consejo del INE.

Dijo que entre los reemplazos también se busca al nuevo presidente del INE, y exhortó a que los veracruzanos se inscriban para lograr el cargo de consejeros, pues puntualizó no existe una persona de la entidad veracruzana en dichos puestos, siendo que Veracruz es una de las circunscripciones más importantes a nivel Federal durante las elecciones.

Mencionó que entre los requisitos están la imparcialidad, honestidad, que en 5 años no hayan participado en una contienda electoral, que no hayan sido dirigentes partidistas, que no hayan sido funcionarios de elección popular, que no tengan sentencias en contra sobre algún delito, y que también tenga más de 5 años con un título de licenciatura.

Finalmente, el diputado federal del PAN, Carlos Alberto Valenzuela González señaló que con respecto al medio ambiente y el cuidado animal, el próximo 11 de marzo se realizará el primer Croquetón en Boca del Río para poder captar más de 1 tonelada de alimento para mascotas y donarlo en las zonas más vulnerables de la zona conurbada junto con jornadas de esterilización y desparasitación de perros y gatos.

Carlos Valenzuela impulsará agenda de resultados de la consulta infantil y juvenil

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ