CANACAR y SSP de Veracruz piden frenar abusos de grúas y robos en carreteras

Con la finalidad de frenar los robos en carreteras y los abusos por parte de las grúas, los integrantes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga en Veracruz, se reunieron con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, Hugo Gutiérrez Maldonado.

Luis Exsome Zapata, delegado nacional de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), aseguró que algunas empresas de grúas que operan en carretera, realizan cobros excesivos por movilizar un camión de carga, cuyo costo rebasa los 200 y 300 mil pesos, es decir, diez veces más que el valor de un flete.

“Lo que hay es un abuso porque no hay un reglamento, no hay reglas claras, de repente un vehículo se accidenta y nos quieren cobrar entre 200 y 300 mil pesos y no es proporcional a nuestra inversión y lo que nosotros cobramos por un flete de Veracruz a México, nos cobran diez veces más del costo de un flete, después de haber caminado mil kilómetros, ellos por moverse 10 kilómetros nos quieren cobrar de manera desproporcionada y con equipo obsoleto”, comentó.

CANACAR se reúne con SSP de Veracruz, piden frenar abusos de grúas y robos en carreteras

Destacó que la existencia de un reglamento de grúas, debe de venir a poner orden, tanto a nivel federal como estatal.

Exsome Zapata, aseguró que siempre han tenido una coordinación estrecha con la SSP del estado de Veracruz, sobre todo para frenar el robo en carreteras, donde la entidad veracruzana ocupa el lugar número siete a nivel nacional.

“A veces sube y a veces baja, el estado de Veracruz en este momento es el séptimo, no hay que estar orgulloso, pero es mejor que estar en el top tres que es como andábamos”, comentó.

En este tema se tiene que involucrar a los concesionarios de las carreteras porque toda la responsabilidad se le deja a la autoridad y debe de haber un trabajo en conjunto.

Detalló que existen carreteras en muy mal estado, tanto de cuota como federales, así como tramos de Capufe, donde también las lluvias están empeorando las condiciones de las mismas.

Concluyó que las carreteras rumbo a la autopista Alvarado y Poza Rica, son las que mayor problemática presentan en su estructura.

Foto: Manuel Pérez

