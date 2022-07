Cámara de diputados celebra avances de Medicina Estética en México

Médicos Cirujanos Estéticos de la Universidad del Conde fueron recibidos y escuchados en la Cámara de Diputados, con la finalidad de intercambiar puntos de vista sobre avances, visión y legislación de la Medicina Estética en México.

Encabezados por el Rector de la Universidad del Conde, Doctor Marco Antonio Conde Pérez, el encuentro entre el destacado grupo de médicos cirujanos estéticos y legisladores en la Cámara de Diputados, reveló avances en esta materia que ha trascendido fronteras y hoy, representa para México una importante derrama económica nacional pues anualmente se reciben pacientes de todo el mundo en el llamado “turismo médico”.

El Doctor Marco Antonio Conde Pérez, Rector de la Universidad del Conde y del Instituto de Estudios Superiores en Medicina del Estado de Veracruz, durante su intervención ante diputados señaló que “Hemos cambiado la historia de la Cirugía Estética no solo en nuestro país, sino en el Mundo entero, para mí en lo personal ha sido un compromiso más cumplido que se resume en la transformación y reconocimiento de la Cirugía Estética, con sustento y con plena legalidad y formalidad”

Más adelante en su discurso, Conde Pérez enfatizó a los presentes que “la Cirugía Estética hoy es una realidad y lo seremos a perpetuidad.”

Una parte relevante de su emotivo mensaje fue el compromiso que hizo con los presentes, expresando que “como gremio tenemos que esforzarnos el doble, el ser cada día mejores, el ser referentes no únicamente a nivel nacional, si no que ha llegado el tiempo de traspasar fronteras, tomar el lugar que nos corresponde, y mantenernos ahí, que será lo más difícil pero no imposible, todo depende de nosotros tanto como individuos, como colectivo.”

Llamó la atención de los presentes al pedirles que: “no debemos olvidar que existen Profesionales de la Salud, quienes adolecen de ética profesional, quienes durante toda su preparación no realizan Cirugías Estéticas, ya que estas están prohibidas en Hospitales Públicos, y por ende carecen de preparación médica. Estos profesionales de la salud deben de dejar de engañar a la población.”

El Rector de la Universidad del Conde Lanzó de manera directa un reto a la población, pidiendo “que vayan a alguna institución pública como lo es el IMSS, el ISSSTE, el Sector Salud, las Fuerzas Armadas y/o Marina, a solicitar la realización de un procedimiento estético como lo es la aplicación de Botox, una aplicación de ácido hialurónico en zurcos nasogenianos, o estético quirúrgico, como lo es una liposucción de alta definición, unos implantes en glúteos, un aumento de mama; estos no se va a realizar, en virtud de que no corresponde al interés público. Consecuente con lo anterior, estos procedimientos no deben ser cubiertos por el Estado, ya que existen padecimientos que deben ser atendidos de manera puntual y precisa como lo son enfermedades crónico degenerativas, y no la realización de procedimientos estéticos.”

Para finalizar, Marco Antonio Conde Pérez, quien ha sido el principal impulsor de la Cirugía Estética en México y es un líder indiscutible del gremio de Cirujanos Estéticos en México, concluyó su intervención en esta reunión de trabajo externando a los presentes: “Quiero aprovechar este momento, para agradecer a nuestro Señor Presidente Andrés Manuel López Obrador, por ser el transformador quien ha generado un nuevo país, es un honor contar con personas bajo su liderazgo, que se han dado a la tarea de terminar con los monopolios en nuestro país; el precursor de la legalidad y certeza jurídica para todos, en específico a sus instituciones, a las que agradezco de manera directa su intervención, ya que gracias a usted, la Medicina y la Cirugía Estética han tenido un gran avance en nuestro país”.

Concluyó reflexionando que “Somos un gremio fuerte y unido, el cual nos debe de diferenciar de los demás y así debemos mantenernos, agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes, pero sobre todo de ustedes distinguidos Legisladores que con su presencia le dan la certeza jurídica y convalidan lo que hoy estamos presentes más que nunca; agradezco su compromiso, tenacidad, responsabilidad, pero sobre todo su trabajo para que hoy estemos hablando del futuro de la Cirugía Estética en México, gracias por su confianza y quiero dejar en claro que no los vamos a defraudar.

Muchas gracias a todos, recuerden lo que nos ha costado estar aquí, siéntanse orgullosos de que seguimos haciendo historia.

Por su parte, los legisladores presentes se comprometieron con analizar e impulsar las propuestas que sobre el gremio de Cirujanos Estéticos se puedan discutir en el Congreso de la Unión”.

