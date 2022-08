El ayuntamiento de Xalapa, busca sancionar al encargado de tirar más de 60 ratas muertas en la avenida 20 de Noviembre.

Piden a la población que en caso de tener videograbaciones, fotografías, o conozca quién es el presunto responsable, notifiquen a las autoridades municipales, quienes procederán ya que se trata de un problema de salud pública, señaló el presidente municipal Ricardo Ahued Bardahuil.

El edil refirió que hasta ahora nadie sabe si estas cajas con fauna nociva las trajeron de otras calles lejanas a 20 de noviembre en la colonia del Empleado, de otros municipios, o en su caso si estaba en algún domicilio cercano en dónde se localizó la montonera el pasado viernes 19 de agosto.

Buscan a quienes tiraron más de 60 ratas muertas en Av. 20 de noviembre de Xalapa

Te puede interesar:

“No tenemos evidencias de quién las haya tirado. Lo que hicimos fue recogerlas y darles el tratamiento que corresponda, pero no hay evidencias; no tenemos si las tiraron en un coche, si las vinieron a tirar de otro municipio vecino, no podemos responsabilizar a los vecinos, no sabemos si vinieron de otra calle” expuso.

Debido a que en esa misma avenida y montonera de basura habían depositado jeringas usadas lo que pone representa un riesgo para la salud animal y de humanos, el alcalde lamentó el actuar de la persona responsable de estos actos.

“Lamentablemente si tuviéramos evidencias haríamos las preguntas, tocarle al domicilio y saber por qué lo ocasionó y hacer una revisión con Salud. Sin duda (es un problema de salud), si tuviéramos evidencias, una denuncia, tendríamos que proceder, pero apareció y no tenemos ni ayuntamiento o Salud una evidencia, si vino de una casa, si tendríamos que hacer la revisión adecuada” refirió.

El alcalde exhortó a las y los ciudadanos para que en caso de presentar un problema de fauna nociva muerta den aviso a las autoridades municipales a fin de brindarles el soporte y darles un procedimiento final.

“Al estar en la calle se levantó y se lo llevaron. Pero si es mejor que den aviso al ayuntamiento para darles el soporte, y darles un procedimiento adecuado para que no vaya a ver un problema infeccioso” finalizó el alcalde de Xalapa.

AVC Noticias

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ