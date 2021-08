Buscan a la menor Valeria, desaparecida en Jilotepec

En las últimas tres noches, la menor Valeria no ha sido localizada por familiares en el municipio de Jilotepec, en la región capital del estado de Veracruz.

Su madre, Nancy Hernández Castellanos ofreció conferencia de prensa en conocido café de Xalapa para exhibir el caso de su hija y señalar que la Fiscalía General del Estado (FGE) no le creyó que dejó una carta acusando a su padrastro de presunta violación.

“Yo fui a la fiscalía a decirles que había dejado una carta y dijeron que cualquier pudo haber escrito esa carta, pero ella lo señala a él. A Alejandro, que él la violó, su padrastro, no es nada de ella. Eso fue el jueves y yo llegué en la noche”, exhibió.

La entrevistada relató que el pasado 29 de julio, llegó a casa después de trabajar y no encontró a su hija para recibirla, acción que era costumbre entre ambas mujeres.

Solicitamos su colaboración para localizar a la adolescente Valeria Chávez Castellanos, cualquier información contactar al número y/o correo que aparecen al margen de este boletín.#Jilotepec #Veracruz #Coatepec @botDesaparecidx pic.twitter.com/J2v0CQsTiD — Comisión Estatal de Búsqueda Veracruz (@cebver) August 1, 2021

Con este acto anormal, cuestionó a su pareja sentimental sobre la no presencia de la menor y él, de nombre Alejandro, respondió que dejó una carta sobre la mesa.

Antes de leer la carta, Alejandro le reconoció a Nancy, madre de Valeria, que le provocó caricias sin consentimiento a la menor de edad.

Te puede interesar:

“Le pregunte y me dijo, no le hice nada, nomás la manosee y salí corriendo para afuera, pregunté a los vecinos si habían visto a mi niña o para dónde había agarrado. Nadie me supo dar razón, ya no la encontré”, continuó Nancy.

Después de esto, denunció a Alejandro ante la FGE quien lo detuvo por algunas horas y más tarde salió en libertad.

De acuerdo a la ficha que cargó en manos Nancy, su hija; tiene el cabello negro lacio largo, ojos cafés oscuro, piel morena clara, 13 años y como seña particular lunares en la mejilla izquierda.

Por: Arantxa Arcos, colaboradora

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.