Buscamos expandir los clubes de lectura en el estado de Veracruz: Francisco Ignacio Taibo II

El director general del Fondo de Cultura Económica, Francisco Ignacio Taibo II, afirmó que este año buscan expandir los clubes de lectura en el estado de Veracruz.

El entrevistado en su visita en el Museo de Antropología, indicó que actualmente funcionan más de 100 clubes de lectura en la entidad veracruzana, pero que estos se concentran principalmente en la zona centro.

Expuso que estos espacios se han registrado en zonas como Xalapa, Córdoba y Orizaba pero que la intención es lograr que se establezcan en zonas remotas del norte y sur de la entidad.

“Se consolidó el proyecto de los clubes de lectura en la zona centro, ya hay cientos de clubes de lectura en la zona centro, en Fortín, Orizaba, Córdoba, pero tenemos que llegar al norte y al sur del estado, tenemos que llevar con autobuses con los clubes de lectura al norte y sur del estado”.

Explicó que por ello este mismo año se buscará consolidar un proyecto para esas zonas y que este fin de semana tiene planeado reunirse con el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, para tocar este y otros proyectos para la entidad.

No hay rompimiento con la CANIEM

Por otro lado, negó que exista rompimiento entre el Fondo de Cultura Económica y la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM), pues dijo que para la Feria Internacional del Libro de Bogotá se logró la presencia de 100 autores mexicanos.

“La lista la hicimos juntos, se hizo por vía múltiple para que no hubiera censura, me preocupaba mucho desde que entramos en contexto con la feria que no dijeran ‘ustedes hicieron la lista’, entonces la cámara colombiana mandó una lista de peticiones y el pabellón mexicano mandó otra lista y levantamos una de la CANEIM y luego una del Fondo”.

No obstante, comentó que hubo editoriales que querían mandar a cierto autor, pero el autor no quería ir entonces la lista disminuyó de cinco a cuatro.

“El hecho es que en estos momentos deben estar arriba de 100 autores invitados, pero va a variar”.

Sobre su conferencia en el Museo de Antropología, dijo que el tema es hablar sobre la “otra revolución”, pues afirmó que surgieron seis o siete movimientos de intensidad muy profunda en el país que como no eran nacionales nunca fueron registrados.

