Las bardas que promocionaban el libro “La negritud en Veracruz” serán borradas, así lo confirmó el gobernador del estado Cuitláhuac García.



Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, criticara en la conferencia mañanera del lunes la difusión del secretario de gobierno de Veracruz, fue hasta hoy que el gobernador señaló que el secretario acatará lo dicho por el mandatario.



García Jiménez reveló que se borrarán o modificarán todos los anuncios que se encuentran en Veracruz promocionando el libro “La negritud en Veracruz”.

Borrarán bardas de “La negritud en Veracruz”



“El secretario de Gobierno va a acatar la recomendación que implícitamente se hiciera el día de ayer (lunes) y para que no haya dudas de que no esto no es por cargos no participará en la elección para gobernador”, dijo.



Cabe destacar que el mismo lunes y luego de las declaraciones del presidente López Obrador, el propio secretario de Gobierno declaró que no iba a renunciar a su cargo y que tampoco dejaría de promocionar su libro.



Sin embargo 24 horas después el gobernador del estado aseguró que ya no habrá más promoción por parte del secretario de Gobierno y que tampoco buscaría la candidatura para la gubernatura.

