Bloquean padres y estudiantes  bulevar Xalapa-Banderilla

Padres de familia junto con estudiantes de la Escuela Telesecundaria Anexa a la Escuela Normal Veracruzana “Manuel Suárez Trujillo”, bloquearon de manera parcial el bulevar Xalapa-Banderilla, a la altura del campo de la colonia 21 de marzo, en demanda de la clave escolar.

En entrevista la señora Leticia Cruz Sánchez, explicó que el terreno no está regularizado, por lo que la Unidad de Planeación Evaluación y Control Educativo (UPECE) y la Secretaría de Educación de Veracruz, les han dicho que mientras no haya clave no se puede regularizar el predio.

Y aunque existe toda la disposición de regularizarlo, el problema es que el terreno pertenece al Instituto Nacional de Suelo Sustentable (INSUS), pero debe ser la SEV quien se acerque a la dependencia federal para regularizarlo.

“Pero lo chistoso es que UPECE dice que ellos no otorgan clave si no hay regularización del terreno, el la dependencia para regularizar el terreno nos dicen que no lo pueden regularizar si no hay clave, entonces ¿qué hacemos?”, preguntó.

La madre de familia expuso que en ese mismo terreno se ubica la Escuela Primaria “Francisco Zarco” y el bachillerato “Experimental” tanto matutino como vespertino.

En ese sentido, cuestionó como a esos planteles escolares si se les otorgó una clave si el terreno está irregular, de manera que sí debe haber documentos que avalen la regularidad del terreno.

El grave problema que los padres de familia ven es que debido a la falta de clave y de la supuesta regularización, ya les dieron aviso de desalojo al concluir el presente ciclo escolar.

“Al no haber clave es como si nuestros hijos no existieran, la clave que está avalando sus estudios es la telesecundaria 21 de marzo, para que ellos salgan con sus estudios avalados, pero la cuestión es que ya nos dieron un ultimátum, que este es el último ciclo escolar que va a haber, se hicieron inscripciones para los de nuevo ingreso, pero en la telesecundaria 21 de marzo.

Nos dicen que no se van a quedar desprotegidos nuestros hijos, que los va absorber la 21 de marzo, pero ¿dónde los van a meter si es una escuela con espacio pequeño?”, preguntó la madre de familia.

Se trata de una matrícula escolar de 113 niños de los tres grados que al mismo tiempo atienden los estudiantes de la Escuela Normal, por lo que al desaparecer la telesecundaria no tendrían dónde hacer sus prácticas.

