Bloquean la carretera de Antón Lizardo por falta de luz 

Ciudadanos de la colonia Ruiz Cortines perteneciente a la localidad de Antón Lizardo en el municipio de Alvarado, bloquearon la carretera federal 150, debido a que carecen de energía eléctrica.

Los afectados relatan que, desde hace más de 15 días explotó el transformador que abastece energía eléctrica a su colonia, y a pesar de los reportes a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), es la fecha que aún no les han dado solución a su problema.

“Hay algo que quizás yo no debería de comentar, pero lo voy a decir, soy madre soltera, me dedico a vender comida, todo se me ha descompuesto, a mí nadie me va a recuperar todas mis perdidas económicamente, ni todo lo que yo necesito trabajar, los de Comisión no se ponen a ver esas cosas, pero si son buenos de que cuando llega el recibo de luz, si no lo pagas, te cortan la luz”, dijo Ana Arely Hernández Martínez, una de las afectadas.

Los quejosos quiénes bloquearon la carretera en ambos carriles con palos, piedras y sillas señalan que, son cerca de 100 familias las afectadas.

Durante el bloqueo también se vio afectada la ruta de camiones Boca del Río, pues además de los automovilistas que quedaron varados en la carretera Boca del Río – Antón Lizardo, decenas de personas tuvieron que descender de los camiones de pasaje para caminar hacia la cabecera municipal.

Alejandro Ávila

