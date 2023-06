Habitantes de este municipio bloquean desde temprana hora el bulevar Xalapa-Banderilla, en ambos sentidos, a la altura del CETIS de este lugar, en exigencia de agua, ya que desde hace tres meses hay escasez.

La inconformidad genera largas filas de vehículos en la importante vía de comunicación hacia municipios cercanos como La Joya, Perote, Teziutlán, entre otros.

En el momento de que los usuarios del bulevar Xalapa-Banderilla comenzaron a desviarse por la calle perpendicular para salir por el centro del municipio, tomaron la decisión de cerrar.

Más tarde también cerraron la calle principal del centro para presionar a las autoridades.

Los inconformes afirmaron que no se moverían del sitio hasta lograr que les abastecieron del vital líquido.

“Los gobiernos dicen que no hay agua en los ríos, pero a las autoridades lo único que les importa es el dinero para sus arcas, nadie hace nada por sembrar árboles, siguen autorizando la construcción de fraccionamientos ¿y qué necesitan?, agua y tiran árboles”, reprochó la señora Adela Salinas, jefa de manzana de la colonia Rancho Viejo.

La falta de agua hace que no tengan ni para los servicios básicos, para bañarse, lavar ropa, entre muchos otros.

Bloquean bulevard Xalapa-Banderilla y centro por falta de agua

Bloquean bulevard Xalapa-Banderilla y centro por falta de agua

Ante la falta del líquido han buscado comprar pipas, pero estas tienen un costo de mil 500, por lo que consideró que las autoridades ya están entrando con la necesidad de la gente.

“No nos podemos bañar ni cambiar de ropa todos los días porque no hay agua para lavar, nos tenemos que limpiar con toallitas, ellos nos muestran los ríos que están secos, pero quién ha ocasionado todo esto, toda la gente porque yo también me siento culpable de que no haya agua, pero ningún gobierno se avienta la obra de solucionar este problema de raíz”, comentó.

Otro vecino, Miguel Ángel Ramírez Carmona, de la colonia Temazcalapa, exigió la renuncia del director de Aguas Potables del Ayuntamiento, así como generar la resistencia del pueblo para no pagar los recibos que llegan puntuales.

“Son unos corruptos, son unos transas desde hace 12 años, algunos presidentes municipales como Esteban, Juan Manuel, David, nos han traído del tingo al tango”, señaló.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ