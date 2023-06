Ex elementos de la extinta policía Intermunicipal Poza Rica-Tihuatlan-Coatzintla (PIPTC) realizaron el bloqueo del bulevar Lázaro Cárdenas en Poza Rica para reclamar por la falta de avances en la investigación en la denuncia interpuesta por la falta de liquidación desde el 2015 en que fueron despedidos.

El abogado representante de los ex elementos policiacos, Ader Oscar Juárez Téllez recordó que fueron 400 ex elementos policiacos que no tuvieron la liquidación laboral a la que tenían derecho y cerca de 200 han rarificado denuncias.

La denuncia ante la fiscalía es por la falsificación de firmas que señalan se realizó en cheques en los que la administración estatal que encabezó Javier Duarte de Ochoa simuló pagarles.

Los ex elementos y familiares reclamaron que desde hace un año la fiscal encargada del caso en Poza Rica no ha logrado avance en la investigación y no les da respuesta a las peticiones de atención.

Bloquean bulevar ex policías, en reclamo de liquidación en Poza Rica

El bloqueo se realizó a la altura del acceso a la Unidad Integral de Procuración de Justicia en la colonia Morelos en donde subrayaron que permanecerán hasta que les den una respuesta firmada y oficial a su petición.

Desde que fueron despedidos, en julio del 2015, para que ingresara a la ciudad la Fuerza Civil, no han recibido liquidación y por ser mayores de 40 años se ha complicado encontrar un nuevo empleo.

Los ex elementos de la PIPTC indicaron que hasta la fecha no han recibido la liquidación ni finiquito que les fue prometido y conforme lo establece la ley laboral, además de que no han conseguido otro empleo, pues se han topado con empresas que argumentan recibieron indicaciones de no contratar a ex policías.

Mientras más de 20 fallecieron del 2015 a la fecha y ahora sus viudas continúan en la lucha de sus prestaciones laborales otros enfrentan serios problemas de depresión, algunos se han suicidado y otros padecen enfermedades que los mantienen con alguna discapacidad.

Con información de AVC Noticias

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ