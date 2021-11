Bingen Rementería pide que las comisiones en el Congreso sean equitativas

Las próximas comisiones en el Congreso de Veracruz deben repartirse de manera equitativa y a lo que representa cada fuerza política, mencionó el diputado local, Bingen Rementeria Molina.

Destacó que la Legislatura es por excelencia el lugar de la democracia, del dialogo y del consenso, por lo que exhortó al MORENA quien tiene la mayoría en el Congreso,

“Es importante que no suceda lo de la Legislatura pasada, donde había comisiones que estaban integradas por puros diputados de MORENA y no había ni siquiera oportunidad de opinar, de platicar, de lograr un acuerdo, de consensar. Esperemos que esto no pase en esta Legislatura, y ese es el llamado que hacemos a MORENA”, subrayó.

En cuanto al Grupo Legislativo del PAN, que tendrá como coordinador a Othón Hernández Candanedo, aseguró que pese a la elección interna que se avecina en diciembre, los diputados del blanquiazul están unidos.

“La verdad es que los nueve diputados que somos, tenemos claro que en el PAN somos uno solo, tenemos claro que el enemigo está afuera, tenemos claro que hay que sacar a MORENA del gobierno y de sus desastrosos resultados que está dando a Veracruz”, asestó Rementería Molina.

Por: Alejandro Ávila

