Báñenla con ácido pide en Zongolica director del DIF a mujer que lo criticó, dicho funcionario municipal cuenta con dos alertas de violencia de género.

Estas advertencias fueron emitidas el 23 de noviembre de 2016 y el 13 de diciembre de 2017.

En redes sociales, el colectivo de mujeres en Veracruz, apodadas “Las Brujas del Mar”, lamentó y cuestionó la expresión del funcionario que es parte del Ayuntamiento de Zongolica y pidieron que no se tomara a la ligera dicha acusación.

“Se filtra conversación donde el director del DIF municipal de Zongolica, Yair Xochicale Porras, expresa que deben bañar con ácido a una mujer que cuestiona sus funciones. Después de lo ocurrido con Male y Juan Vera Carrizal, ¿debería tomarse a la ligera?”, escribieron en la red social Twitter.

Se filtra conversación donde el director del DIF municipal de Zongolica, Yair Xochicale Porras, expresa que deben bañar en ácido a una mujer que cuestiona sus funciones. Después de lo ocurrido con Male y Juan Vera Carrizal, ¿debería tomarse a la ligera? pic.twitter.com/PBl7wGo8Me — Las brujas del mar (@brujasdelmar) May 14, 2020

El colectivo feminista vinculó esta agresión verbal al caso ocurrido con la saxofonista María Elena Ríos, quiene el 9 de septiembre del año pasado fue atacada con ácido sulfúrico por el exdiputado local del PRI, Juan Antonio Vera Carrizal.

Seis meses después, el servidor público fue detenido y ahora enfrenta un proceso penal por intento de feminicidio ante las autoridades del estado de Oaxaca.

Juan Carlos Mezhua, alcalde de Zongolica, criticado por haber repartido despensas en uno de los municipios más pobres del estado, no ha hecho ningún comentario al respecto en sus redes sociales.

A pesar de las diversas reacciones en contra de Xochicale Porras, en diversas redes sociales, una usuaria lo defendió.

“Bueno, conozco a mi compadre Yair Xochicale no de hoy, si no de hace más de 20 años, sé de su compromiso con la ciudadanía, no sé qué pretende esta gente en poner en tema de juicio su integridad.

“Tal parece que a esta sociedad le gusta ver a las personas que realmente hacen algo por su trabajo en tela de juicio, no sean doble moral por favor”.

La expresión machista preocupó a “Las Brujas del Mar” debido a que Veracruz es uno de los estados con mayor número de casos de feminicidios, situación por la que cuenta con una alerta de género, emitida el 23 de noviembre de 2016.

En 2019 la entidad veracruzana culminó como el primer lugar en feminicidios con 157 carpetas de investigación, mientras que en el primer trimestre de 2020 ya suma 25 casos, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

