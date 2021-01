Ayuntamiento registró 300 solicitudes de apoyo a mujeres por violencia y pensiones en 2020

-El incremento representa un 50 por ciento más que en 2019

Xalapa, Ver.- Andrea Doria Ortiz Aguirre, titular de Asuntos Jurídicos del ayuntamiento de Xalapa, reveló que el año pasado brindaron alrededor de 300 asesorías jurídicas a mujeres por algún tipo de violencia.

En entrevista, puntualizó que de esa cifra, la mayoría tiene que ver con violencias, lesiones, así como pensiones alimenticias por concubinato o matrimonios.

“Fueron más de 300 asesorías, pero no todas fueron denuncias, algunas tenían que ver con pensión alimenticia, guardia y custodia, de bienes dada la disolución del vínculo matrimonial”, informó.

Aseveró que con relación al 2019, esto representa un incremento de un 50 por ciento de solicitudes de apoyo, en algunos meses de 2020.

Te puede interesar:

Por ello es que tomaron la decisión de salir de las oficinas para prestar la ayuda en los 15 centros de gestión comunitaria.

Aclaró que no todas las solicitudes terminan en una denuncia y en ese sentido, recordó que la dirección a su cargo no puede obligar a la denunciante, salvo que esté en riesgo la vida o la integridad de alguna persona, se analiza cada caso.

Existen alrededor de 10 denuncias contra establecimientos

Por otra parte, informó que se han presentado denuncias por incumplimiento de las medidas sanitarias a no más de 10 establecimientos.

“Se ha procedido, hay denuncias, están ante un fiscal y no podríamos dar detalles. No quisiera dar un dato erróneo, pero aproximadamente no más de 10, independientemente de los procedimientos administrativos que han traído como consecuencias, sanciones económicas”, comentó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.