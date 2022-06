Ayuntamiento de Coatzacoalcos promueve la importancia de actas de nacimiento 

El Ayuntamiento de Coatzacoalcos, que preside Amado Jesús Cruz Malpica, a través de las Oficinas del Registro Civil, promueve en colonias del poniente de la ciudad servicios para la obtención de actas de nacimiento y asesorías para trámites de divorcio, de forma gratuita.

La oficial de la dependencia, Fabiani Cueto Salinas, indicó que en las jornadas se les invita a los ciudadanos a conocer la documentación que deben presentar, el área a la que deben acudir o, en su caso, en ese momento le realizan el trámite.

En el tema de las actas de nacimiento, en el mes de mayo, en la colonia Lomas de Barrillas y en Villa Allende, se entregaron 120 actas a niños de cero a tres meses que no habían sido asentados.

También, dijo que se han detectado a 20 niños mayores de cinco años que no cuentan con este documento por lo que no pueden acudir a la escuela y no están afiliados a servicios médicos, sin embargo, a cuatro de ellos ya se les apoyó para obtener este importante documento.

“Al no contar con el acta de nacimiento, no pueden hacer valer muchos de sus derechos como la educación, salud e identidad. Por eso, a través de estas jornadas, queremos ayudar, queremos que conozcan que es importante el asentamiento de sus hijos en tiempo oportuno”, expresó.

Te puede interesar:

Detalló que los padres de familia de menores no nacidos en Coatzacoalcos deben solicitar en el Registro Civil de la ciudad de nacimiento una constancia de inexistencia para iniciar con el trámite.

De manera coordinada personal del Ayuntamiento local y de hospitales invitan a los padres de recién nacidos a que realicen este trámite lo más pronto posible para que les sea gratuito y sobre todo para que les den identidad a sus hijos.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ