Aumento salarial a agentes de tránsito hasta que se emita el reglamento de transporte: Cuitláhuac

El incremento al salario de los agentes de tránsito se aplicará hasta que se emita el nuevo reglamento de Tránsito y Transporte prometido para octubre pasado. Lo a reunir fue confirmado por el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, al señalar que el documento sigue en análisis por la complejidad de instaurar el aumento, así como la modificación en la operación del servicio de grúas.

“No voy a soltar el tema porque se bien va a incluir el aumento salarial a los agentes de Tránsito y eso nos está causando cambios en la cuestión reglamentaria”.

En el primer caso, dijo que el aumento implicaría que por cuestiones administrativas los agentes tengan que someterse a exámenes de control y confianza como los policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

“Si pones a alguien en seguridad tiene que pasar exámenes de confianza y por eso estamos en el análisis de cómo hacerlo. Estamos tratando de cuadrar que resuelva muchas cosas, entre tantas, el tema de las grúas y no ha sido sencillo”.

García Jiménez agregó que en el tema de las grúas buscan una forma de cobro de este servicio pero a través de la Tesorería del estado para evitar que se hagan cobros de manera arbitraria.

“El tema de las grúas nos obliga a buscar la mejor manera del cobro porque no sabemos de cuánto es su ingreso, si pagan impuestos o no porque no entra vía la Tesorería del estado, por eso lo cobran tan arbitrario”.

El mandatario recordó que cuando anunciaron el cambio de cobro por la verificación vehicular se ampararon los concesionarios por temor al nuevo esquema.

“Al final nos dieron la razón, pero siempre hay resistencia al cambio. Estamos puliendo la propuesta para convencerlos”, dijo.

Con información de AVC Noticias