Aumento de casos de COVID haría que Veracruz pase a semáforo naranja en enero

El secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, informó que debido al incremento de casos activos en un 50 por ciento de COVID-19, en las últimas dos semanas, la puntuación del semáforo epidemiológico subiría de 1 a 3 puntos y aunque se mantenga el semáforo amarillo, en enero Veracruz podría acercarse al naranja.

Por ello, pidió no caer en el exceso de confianza y revisar las cifras que la Secretaría emite diariamente, además, recordó que sigue vigente el decreto para la reducción de la movilidad y prevención de contagios hasta el 4 de enero.

Asimismo, llamó a las y los presidentes municipales de los 18 municipios que presentan mayor número de casos para que sumen con las medidas de prevención adecuadas y reduzcan la movilidad.

En su conferencia diaria, señaló que se ha detectado un incremento en los casos activos, lo que significa que están detectando la posibilidad de transmisión del Covid-19, ya que se combina con un incremento en la positividad.

Por ello, exhortó a los habitantes de las principales ciudades para que no se confíen en virtud de la positividad que mediante los resultados de la prueba PCR se encontró dicho aumento que alcanza ya el 50 por ciento en las dos últimas semanas, en comparación a lo que de tenía en el semáforo verde que era de entre el 20 y el 30 por ciento.

“Tenemos que restringirnos en salir a tratar asuntos que no son de prioridad, no asistir a convivencias colectivas, quedarnos en casa, posponer eventos que aglomeren personas, no aglutinarnos en comercios y continuar con las medidas generales”, pidió.

Puntualizó que las recomendaciones de no salir, se deben seguir en los municipios de Veracruz, Poza Rica, Xalapa, Coatzacoalcos, Orizaba, Córdoba, Minatitlán, Boca del Río, Tuxpan, Pánuco, Río Blanco, Medellín.

Asimismo, Cosamaloapan, San Andrés Tuxtla, Fortín, Nanchital, Coatzintla y Papantla.

