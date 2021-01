Aumenta mortandad y contagios de VIH/SIDA ante falta de estrategia por pandemia

Los casos de personas contagiadas por VIH/SIDA podrían incrementarse, no sólo en la entidad veracruzana sino en el país, debido a una falta de estrategia de las autoridades sanitarias para atender a estos grupos en condición de vulnerabilidad, pues a la fecha la Secretaría de Salud no está haciendo pruebas rápidas de detección, lo que provocaría, incluso, en el breve plazo un aumento en la mortalidad, consideró la coordinadora del Grupo Multisectorial VIH/SIDA e ITS, Patricia Ponce Jiménez.

“El número de VIH y de SIDA van a aumentar porque muchas de las personas que tienen VIH, al no tener una atención integral, pueden caer en el cuadro de SIDA; entonces, ¿van a aumentar los casos de VIH/SIDA? Sí. ¿Va a aumentar la mortalidad? Por supuesto, ¿va a aumentar el número de niños y niñas nacidos con VIH? Claro que sí y va aumentar el desapego al tratamiento”, expuso la activista.

Al respecto, estimó que en 2019 pudieran haberse presentado mil 800 nuevos casos; en 2020, 700 casos y en 2021 no hay cifras; lo cual no significa que los números hayan decrecido, sino que se dejaron de hacer pruebas, debido a que no se pensó en cómo iba a afectar en las personas con VIH/SIDA, no se planeó a largo plazo y sólo se atendió a una epidemia y se olvidó a la otra.

“Durante nueve o 10 meses se les dejaron de hacer sus análisis de CD4 y de carga viral que son los que nos permiten saber si el tratamiento que están tomando está siendo correcto o no (…) Esos son necesarios por lo menos dos o tres meses al año”.

En este sentido, Ponce Jiménez mencionó que ante la epidemia de Covid-19 y la falta de información fidedigna en torno a las estadísticas deja desamparadas a las personas que ya padecen este virus, ya que no hay agenda, seguimiento de las y los pacientes, consultas, laboratorios, entre otros aspectos que son parte del éxito de los tratamientos.

Finalmente, indicó que por el momento cuentan con medicamentos en los cinco CAPASITS del estado, no así en el caso de PEMEX, IMSS, ISSSTE al sur de la entidad, principalmente; sin embargo, quienes padecen VIH/SIDA y tienen necesidad de atenderse algún otro padecimiento de salud no tienen dónde atenderse debido a que todos los nosocomios se convirtieron en Hospitales Covid.

“Entonces yo me pregunto ¿Dónde están pariendo las mujeres embarazadas que tienen VIH desde hace 10 meses?, pues en su casa, en su comunidad, porque no tienen dinero para ir a un hospital privado y lo que pasa es que en su casa paren vaginalmente, no les hacen cesárea y eso significa que su hijo o hija pueda nacer con VIH”, concluyó.

