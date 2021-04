Esta mañana el alcalde de Chinameca acudió a presentar denuncia por el ataque a su casa y no descartó a delincuentes o rivales políticos como los autores

Esta mañana, el alcalde de Chinameca acudió a interponer la denuncia ante autoridades correspondientes, luego de que sujetos armados atacaran a tiros la fachada de su casa; el edil dijo que el ataque tiene sólo dos posibles motivos: tema político o delincuentes que operan en la zona.

Teme por su seguridad y la de su familia

El alcalde José Antonio Carmona Trolle dijo a medios locales que la madrugada de hoy dos sujetos a bordo de una motocicleta realizaron los disparos a la fachada de su vivienda, siendo ésta la primera vez que lo tratan de intimidar de esta manera, reiteró.

Su esposa participará en contienda electoral

Carmona Trolle dijo que el ataque podría venir por adversarios políticos, ya que actualmente su esposa participará en el proceso electoral, pero no descartó que sea orquestado por delincuentes que han querido presuntamente extorsionarlo, “como a cualquier otro ciudadano”.

Acudió a presentar la denuncia ante la FGE porque, dijo, teme por su seguridad y la de su familia, sin embargo, se dijo creyente del poder de la bendición de Dios y con ella “saldremos adelante”.

Te puede interesar:

Referente a la supuesta extorsión, dijo que como alcalde “todo el tiempo recibimos llamadas, nos quieren, igual que muchos ciudadanos, extorsionar de alguna manera, son grupos delictivos. Siempre he prensado que uno no debe atender esas situaciones, no deben pasar, de ninguna manera negociar con ellos”.

Autores de ataque a la casa del alcalde de Chinameca, delincuentes o rivales políticos

Finalmente, el alcalde de Chinameca negó tener enemigos en la política, pero sí “enemigos políticos”. Finalmente, dijo que buscará la forma de “cuidarnos, cambiar la forma que hacemos pero seguiremos trabajando”.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.