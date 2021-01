Aspirante: Deben reconocer logros de la titular de la CEDH, pero no se debe reelegir

La abogada Itzel Jurado Ortiz, aspirante a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), consideró que se deben reconocer los logros de la actual titular, pero no debe reelegirse con base en el principio de igualdad para todos los aspirantes.

En entrevista, la también defensora de los propietarios del predio invadido en Sierra Alta, municipio de Coatepec, propuso que se revisen las áreas de oportunidad que existen.

“Yo conozco a la Comisión de afuera hacia adentro, sé la realidad de las víctimas, los obstáculos y uno de los obstáculos es la dilación. También la ley en la Comisión no define un tiempo para la resolución de las quejas presentadas.

Sin embargo, el Poder Judicial Federal y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha definido que sí hay tiempos razonables para resolver y yo me concentraría en eso”, expresó.

Asimismo, opinó que más allá de conocer el gran número de recomendaciones que emite la Comisión, lo trascendente sería saber cuántas de éstas se cumplieron, en cuántas se reparó el daño y cuántas denuncias se presentan tras la emisión de las mismas.

La Abogada dijo que no está de acuerdo en la reelección de Namiko Matzumoto Benítez, porque no se permite la movilidad social, porque la no reelección es un tema de principios a pesar de que así lo permita la ley.

Además, no está de acuerdo con base en el principio humano a la igualdad, de manera que los aspirantes tienen el derecho a estar en condiciones de igualdad y la reelección pone a Namiko en condiciones desiguales, “sería un absurdo”.

