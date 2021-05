Ricardo Ahued: yo no seré títere ni tapadera de nadie

Yo he dicho siempre que, a mi edad, canoso y calvo, no me queda de títere ni de tapadera, así respondió Ricardo Ahued, candidato de Morena a la presidencia municipal de Xalapa.

Esto respecto a la especulación de que su candidatura es para encubrir presuntas irregularidades de la actual administración municipal.

“Cada quien va a responder como yo lo tendría que hacer, como lo hice en el pasado, ante los órganos fiscalizadores ante quienes tenía que entregar las cuentas, y cada administración lo tendrá que hacer, deberán responder las observaciones tanto en el Congreso local, como el órgano fiscalizador y la Función Pública”, precisó.

Puntualizó que, en su momento, a la hora de tomar la administración se revisará y solicitará lo que por derecho corresponde y cada quien deberá responder a las observaciones que se le hagan, como en su momento él lo ha hecho ante órganos fiscalizadores.

Descartó que su candidatura haya sido una imposición de Morena para ocultar las posibles irregularidades de su antecesor, pues dijo, su proyecto es un proyecto ciudadano que busca la unidad de todas las y los xalapeños.

“Yo no vengo a salvar a Morena, a mí nadie me puso una condición, una obligación o me puso enfrente una pistola para aceptar la candidatura, lo he hecho con la condición después de pensarlo seriamente, que creo que sí pudiera yo dar mucho para poder conciliar”, sostuvo.

Reiteró que no se trata de salvar, sino de hacer una conjunción de esfuerzos, va a constituirse como un gobierno abierto, sin rencores, que socializará las acciones de gobierno, con mucho trabajo, pero también con mucha autoridad, porque no se puede gobernar sin autoridad.

“Me siento capaz de conciliar para que Xalapa tenga un crecimiento a partir del próximo año, como la gente lo está esperando… Xalapa no es de nadie, es de todos y debemos trabajar todos por su bienestar y desarrollo”, aclaró.

Si bien ha manifestado algunas posturas contrarias a lo que señala el presidente de la república o el gobernador del estado, destacó que no ha tenido diferencias, ni las tendrá con nadie, porque insistió, se trata de construir consensos para beneficio de las y los habitantes de la capital veracruzana.

“Un alcalde que se confronte con el gobernador o con el presidente, es como un balazo en la rodilla, porque eso no me afectará a mí, afectará a la ciudadanía”, concluyó.

