Asegura Ricardo Ahued que no tiene interés en contender por la gubernatura del estado en 2024

El Alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, reiteró una vez más que no tiene “calenturas electorales o políticas”, ni tiene el interés por dejar su cargo actual para contender por la Gubernatura del Estado en 2024, y así suceder a Cuitláhuac García.

Respecto a una encuesta nacional en la que salió mejor posicionado que la Secretaria de Energía, Rocío Nahle García para abanderar a Morena en los comicios del año 2024, Ahued Bardahuil insistió en que seguirá a los xalapeños hasta el “último día” de su período constitucional.

Ahued explicó que el que se haga esa afirmación en un artículo de opinión “no abona en nada”, y reiteró que “no estoy dando un paso al frente para ninguna campaña, ni lo estoy buscando tampoco”.

“Lo que estoy haciendo hoy en día es trabajando en la ciudad, sin desconcentrarme, no tengo calenturas electorales, Tengo cariño y respeto por Rocío Nahle que es una mujer con una gran trayectoria, le tengo un gran afecto”, explicó.

“Yo no me encarto, ni me voy a encartar, estoy en un proceso de responsabilidad, y desde luego que el aprecio que le tiene a Veracruz Rocío Nahle es enorme”, sentenció.

Cierra 2022 con inversión histórica en obra pública para Xalapa

Con más de 165 millones de pesos contratados, el Ayuntamiento concluirá 2022 con una inversión histórica en materia de obra pública, misma que se traduce en más de 270 acciones que beneficiarán a miles de familias en todo el territorio, afirmó Ahued Bardahuil.

En este sentido, puntualizó que su Administración no se presta a chantajes ni a la asignación de obra por capricho, pues se cuenta con el padrón de proveedores más grande de la historia y el nepotismo está fuera del ejercicio público.

“Si alguien declara lo contrario, se trata de palabras irresponsables; si hay pruebas, pido que se denuncie. Aquí se acabaron los moches y la venta de contratos. Lo que se diga se tiene que comprobar administrativa y legalmente”, puntualizó.

Destacó que tan sólo en obra hidráulica, se han invertido más de 110 millones de pesos, cuando en el pasado apenas se ejercieron 30, además de lograr dar un abono de 50 millones de pesos a la deuda que mantiene la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS) con Banobras. Esto habla de la honestidad y la eficiencia en la aplicación de los recursos públicos.

“Si hay conflicto vial, es porque hay obra, y si hay obra es porque el recurso se aplica y no se desvía. Estamos sujetos a la crítica y se invita a que se hagan las denuncias correspondientes”, dijo.

Finalmente, adelantó que el próximo 27 de diciembre, cuando se presente el Primer Informe de Gobierno, la ciudadanía será testigo de una grata sorpresa, pues no habrá subejercicio y el gasto será mayor a lo programado al inicio de año.

