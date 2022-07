Asegura Pasiano Rueda que no tiene prisa por ser alcalde

Tras salir de prisión, Pasiano Rueda, el alcalde electo de Jesús Carranza, dijo que no tiene prisa en tomar posesión de su cargo.

Esto luego de permanecer durante 271 días en el Penal de Tuxpan, tras ser señalado por la Fiscalía General del Estado por el delito de ultrajes a la autoridad.

No tengo prisa por ser alcalde: Pasiano Rueda tras salir de la cárcel

“Estamos con la familia, disfrutando de la libertad, nos vamos a reunir pero no hay prisa, vamos a platicar con el equipo y la gente y quiero dejar que la gente decida, si se sienten cómodos con el alcalde que está en este momento seguimos trabajando”.

Declaró que si la gente quiere que siga el actual alcalde, Enrique Cruz Canseco, no tendrá problema.

Además, mencionó que tras 9 meses en la cárcel sigue sin entender el motivo de la detención aunque aseguró los daños colaterales por este hecho han sido altos.

“La verdad es que no tengo palabras para expresarlo, pero no sabemos cuál sea el origen, si sea el proyecto del Corredor Interoceánico por la derrama económica que tiene el municipio. Considero que no nada más la parte del narcotráfico y de delincuencia organizada, le buscaron de distintas maneras; primero me detuvieron por ultrajes, luego me quisieron variar el delito, luego apología de delitos incluso algo de abigeato y finalmente me quisieron relacionar con delincuencia organizada pero la gente nos conoce en el municipio”.

Por último, dijo que al momento de su detención aseguró haber visto como policías armaban pruebas en su contra, lo cuál confirmó cuando éstas fueron presentadas en su primera audiencia.

Con información de AVC Noticias

