Arzobispo de Xalapa reconoce labor de las madres de personas desaparecidas

El arzobispo de Xalapa, Jorge Carlos Patrón Wong, reconoció el sufrimiento de las mujeres por la desaparición de un hijo o una hija, debido a que su perdida es similar a cuando mueren, por ello cuando el tiempo pasa y las respuestas siguen sin llegar, las madres deben buscarlos en su corazón, porque ahí los encontrarán.



“La desaparición de un hijo o una hija significa muerte, es no volverlo a ver. Sigan buscándolo, que los encuentren, que en el tiempo los encuentren en el corazón y en Dios”.



Este lunes, Patrón Wong acudió a la catedral metropolitana para visitar la tumba de San Rafael Guízar, ahí hizo una oración para pedir por las familias de Veracruz. Posterior ofreció una conferencia de prensa en los “Salones Parroquiales” ubicado en el callejón de Rojas.



Patrón Wong es originario de Mérida de Yucatán, fue ordenado sacerdote en el año de 1988; el Papa Benedicto XVI lo nombró Obispo Coadjutor de la Diócesis de Papantla el 15 de octubre del 2009. Recibió la Ordenación Episcopal el 15 de diciembre del 2009.



A partir del 15 de septiembre de 2015, el Papa Francisco, lo nombró consejero de la Pontificia Comisión para América Latina, y el 08 de diciembre del 2021 ordenó su nombramiento cómo arzobispo de la Arquidiócesis de Xalapa, en sustitución del arzobispo Hipólito Reyes Larios que murió por complicaciones en su salud, el 08 de agosto del 2021.



Esta mañana, Patrón Wong expresó en conferencia de prensa envió un mensaje a las mujeres con hijos e hijas desaparecidas.



Explicó que si hay personas malas en éste mundo que hicieron daño a las madres al desaparecer a sus hijos e hijas, ellas no deben seguir ese ejemplo.

“El mal no puede reproducirse en el corazón de una madre, si ya te hizo mal cómo madre no lo reproduzcas”.



El V arzobispo de Xalapa, reconoció la labor de mujeres que viven el sufrimiento de la desaparición de un hijo, y en medio del dolor han sacado fuerzas para consolar a otras madres que atraviesan la misma pena.



“Conozco a mamás que han perdido a sus hijos, que son los samaritanas de otras mamás que han perdido a sus hijos, son personas que consuelan”.



En otro tema, el arzobispo de Xalapa, Jorge Carlos Patrón Wong expresó que entre el Estado y la iglesia católica prevalecerá el diálogo.



Con respecto a la Ley que permite la Interrupción Legal del Embarazo, el arzobispo indicó que “Todos los temas a favor de la vida, son los mensajes de Jesucristo desde la concepción hasta la muerte”.



A las familias que han perdido a sus integrantes a causa de la pandemia del coronavirus, el arzobispo pidió que conservarán la esperanza.

Con información de AVC

