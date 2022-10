Arranca el lunes el operativo Mochila en escuelas de educación media: Zenyazen

Con el propósito de prevenir adicciones y agresiones, el próximo lunes 31 de octubre inicia el operativo Mochila en escuelas de educación media y media superior, y se mantendrá vigente el programa ¡No te la juegues con las drogas y cuida tu salud!, en los que se privilegiará el respeto a los derechos humanos de las y los estudiantes, informó el secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García.

En estos programas y operativos participarán la secretaría de Educación, la de Salud y Dirección de Servicios de Salud de Veracruz (Sesver); la Comisión Estatal de Derechos Humanos, padres y madres de familia, maestros y maestras, indicó el funcionario estatal.

Por la naturaleza del Operativo Mochila, no habrá aviso previo de en qué escuela se realizará, y en los días subsecuentes avanzará en los 24 mil planteles; por ahora dio inicio en Poza Rica y Martínez de la Torre con el apoyo de padres y madres de familia.

“Hoy arrancamos la campaña No te la Juegues Con las Drogas Cuida Tú Salud, hoy se transmite a las escuelas de bachillerato, media superior, vamos a ir replicando la campaña a lo largo y ancho de Veracruz. El día lunes empezaremos el Operativo Mochila no les voy a decir la ciudad, porque si no es prevenir”. Refirió que en el Estado de México hubo “una situación” con un estudiante “de manera desafortunada lastimó a una maestra”.

El secretario desatacó que “Vamos a ir poco a poco avanzando, se está llevando a efecto en Martínez de la Torre, en Poza Rica y vamos a empezar en otros, el objetivo es prevenir, a pesar de todo lo que se ha venido diciendo, de las resistencias. Lo haremos sin violar garantías de ninguno de nuestros estudiantes, la prevención es importantísima”.

Con información de AVC Noticias

