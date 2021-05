Arquidiócesis llama a no vender el voto por ayudas de una semana

Xalapa, Ver.- A dos semanas de que se lleve a cabo el proceso electoral, el vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, José Manuel Suazo Reyes, llamó a los veracruzanos que no se dejen engañar por las ayudas que le durarán una semana o un mes, pero que después robarán las libertades y valores.

“No venda su voto ni su conciencia. No haga más pobre a México. Las palabras del profeta Amós tienen mucha actualidad ‘compran por dinero a los débiles y al pobre por un par de sandalias’ (Cfr. Am 8, 6)”, refirió.

Puntualizó que el próximo 6 de junio más de 93 millones de mexicanos tendrán la responsabilidad de elegir a gobernantes y legisladores a quienes se les encomendará la noble tarea de poner en acción todas sus aptitudes y conocimientos para ayudar a que el país tenga condiciones de progreso, favorezca el Estado de Derecho.

Definió que la fe cristiana contiene un conjunto de verdades que son innegociables y que contribuyen para que la vida de todos sea tratada con dignidad, como el respeto de la vida de toda persona desde la fecundación hasta su muerte natural, el matrimonio natural como fundamento de la familia, la familia como célula básica de la sociedad y el valor de la libertad humana para vivir y organizarse conforme a las convicciones sea de forma individual o asociada.

Ejercer un voto consciente

Suazo Reyes expresó que los escenarios que se viven en nuestro país exigen hacer un discernimiento responsable y serio que ayude a votar en conciencia de acuerdo a valores y convicciones, en forma libre, razonada e informada.

En este sentido, indicó que el análisis de las “4 Ps” (Plataforma, Propuesta, Partido y Persona) le ayudarán para un buen discernimiento.

“¡En tiempos de carnaval hay muchos disfraces! Recuerde usted no basta la bondad, se necesita también la competencia y la coherencia. La improvisación cuesta muy cara. ¡Cuidado con los banquetes envenenados! ¡Que nadie lo obligue, presione o condicione para ir a votar por algún color! ¡Eso es un delito y debe denunciarlo!”, recordó.

Asimismo, invitó a todas las personas a respetar la voluntad popular. Dijo que las elecciones se ganan con votos y el pueblo tiene derecho a escoger libremente a sus gobernantes y legisladores.

“Ojalá se respete la división de poderes y no se usen las estructuras de poder para intimidar, presionar o manipular a los actores sociales”, señaló.

Invitó también a votar en forma cívica y ordenada y resaltó que entre más personas participen organizadamente en las elecciones, mayores posibilidades habrá de que la sociedad madure y sea corresponsable en la gestión del bien común.

Finalmente expresó que “la noche obscura” que estamos viviendo no puede ser eterna.

“El México que queremos es posible, pero debemos construirlo entre todos, por eso es fundamental nuestra participación. Con nuestro voto informado, libre y discernido lo podemos lograr”, concluyó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.