Los apagones que se registran de manera constante en varios puntos del estado de Veracruz, incluso a nivel nacional, no son por falta de mantenimiento de la Comisión Federal de Electricidad, sino por las condiciones climatológicas, dijo Carlos Morales Mar, director corporativo de operaciones de la CFE.

“No falta mantenimiento, hay fallas atribuibles a las condiciones climatológicas que se dan, hay fuertes lluvias, hay tormentas y se tienen que proteger los equipos, hay una tormenta y se abren los interruptores y se protegen los equipos, para poder tener la continuidad para que ya se restablezca el servicio”, comentó.

Explicó que la CFE atiende todas las quejas que existen por los apagones constantes en varios puntos del país, y se trata de atender todas las solicitudes del restablecimiento del servicio eléctrico que se realizan.

Apagones constantes no son por falta de mantenimiento de CFE: Carlos Morales Mar

Te puede interesar:

“Todos los días estamos atentos a esos temas y créanme que de confianza estamos trabajando con la gente de transmisión, distribución, generación, para que la energía se continúe en atención a todos los mexicanos y obviamente siempre habrá condiciones ambientales”, comentó.

En otro tema, Morales Mar, dijo que, a mediano plazo, es decir, antes de que concluya el gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador, se puedan estabilizar las tarifas de energía en México.

En específico la socialización de los precios de la energía en México.

“Las tarifas no han sufrido ninguna modificación, cuando se socialice bien la situación de la energía y que podamos ver algunas tarifas que tengan algunos impactos sobre la población, ayer lo escucharon cuando la secretaria habló de las tarifas y habló de la tarifa residencial, la agrícola y esas agrícolas se están manteniendo estables porque lo que se requiere es producción de alimentos, estamos con una inflación pero únicamente por el sector de alimentos, no por el sector transporte, no por el sector de energía, pero haciendo una revisión, nosotros vamos a tener un proyecto sustentable de todo esto y por supuesto, tendrá que llegar el momento en que las tarifas se estabilicen”, comentó.

Aunque dijo que existen muchos acontecimientos internacionales, como la disposición de los combustibles, hay seguridad de que una central como Laguna Verde, funciones al 100 por ciento y puede ser replicada.

Carlos Morales Mar, director corporativo de operaciones de la CFE Foto: Manuel Pérez

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ