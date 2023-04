Ante el riesgo de oferta de programas educativos sin validez oficial en bachilleratos y universidades es necesario que planteles actualicen su Registro de Validez Oficial (RVOE) y obtengan el código QR que puede ser consultado y es garantía de no ser un fraude para estudiantes, destacó el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Jorge Miguel Uscanga Villalba.



Mencionó que desafortunadamente algunas instituciones no muestran ni informan si un programa educativo está vigente y dentro de la regla y en ese sentido se regularizaron los procesos internos del RVOE que una vez actualizado genera un código QR que debe ser consultable para cualquier persona.



“Los procedimientos son muy claros y sí se han hecho los protocolos necesarios para sancionar en caso pertinente a alguna institución que el RVOE no tenga vigente y que a lo mejor haya hecho alguna actividad que no esté dentro del marco de su ley”, sostuvo.

Anuncian RVOE 2.0 para validaciones de bachilleratos y universidades

Resaltó que los servicios de la plataforma RVOE 2.0 contemplan la validación por la Dirección Jurídica y el seguimiento del proceso de incorporación por todas las áreas, al tiempo que el particular podrá consultar, recibir y enviar información, entre otros aspectos.

En Poza Rica se realizó la segunda Expo Feria Educativa como parte del programa estatal de oferta educativa para vincular a estudiantes con planteles de nivel media superior y superior como parte de las acciones para combatir la deserción escolar.



Durante esta Expo Feria que se realizó en la instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica se espera lograr una afluencia de más de 5 mil estudiantes.

Con información de AVC Noticias.

