Recordó que en este momento sólo tiene validez oficial las placas grises, que se entregaron en el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, y las guindas que entregó el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.



El funcionario comentó que sigue vigente el decreto que permite a los automovilistas firmar un convenio para hacer un plan de pagos con el gobierno, a través de la Sefiplan, y cubrir el adeudo en parcialidades hasta el mes de agosto.



Dijo que, a partir del 1 de septiembre, se pondrán en marcha los operativos para poder multar o retirar de la calle los vehículos que tengan placas anteriores al Yunismo.

Anuncian nueva prórroga contra automovilistas que no han renovado placas





“Hasta que finalice, que en este caso es el 31 de agosto podrán tener la flexibilidad para que puedan acudir a las oficinas de hacienda y hacer su cambio. En este momento no hay operativos, es importante comentarlo a los ciudadanos veracruzanos, y es importante que acudan a renovar las placas”.



A la fecha aún faltan poco más de 150 mil vehículos que no han renovado sus placas, por lo que les recomendó buscar un crédito, una caja de ahorro o hasta una tanda para cumplir con el pago de las placas y el derecho vehicular.



Explicó que, si en este momento un elemento de tránsito hace un alto a los automovilistas, solo les podrán recomendar cambiar las placas, pero no podrán imponer multas por seguir sin renovarlas.

Con información de AVC Noticias.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ