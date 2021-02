Agrupaciones animalistas exigen a la Profepa que liberen al ocelote que fue atropellado en el municipio de Alvarado

Las agrupaciones Caninos al Rescate y Earth Mission, exigen a las autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la liberación del ocelote que fue rescatado en el municipio de Alvarado, luego de haber sido atropellado.

Mayra Castellón Cárdenas, representante de Caninos al Rescate, informó que el pasado 27 de enero, fue rescatado este felino y posteriormente intervenido quirúrgicamente, porque presentaba fractura de fémur y mandíbula, así como varios colmillos rotos.

Desde que lo entregaron a una veterinaria, desconocen su paradero

Tras su recuperación, se desconoce el paradero del ocelote, que se rumora que fue enviado a una Unidad para la Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre (UMA), ubicado en Banderilla, por lo cual no será devuelto a su hábitat.

“Porque llevárselo allá, si el animal tiene una oportunidad de una cirugía y ser regresado a su hábitat, pero no quieren decir dónde está, Profepa no ha contestado nada”, comentó.

Incluso la dirección de ecología del municipio de Alvarado, busca también respuestas sobre el paradero del ocelote.

La inconformidad de los animalistas es porque desde que el animal fue entregado a la veterinaria del doctor Alberto Ojedo, se desconoce el paradero del ocelote.

“El 30 de enero supimos de su recuperación, que se estaba recuperando y que había salido bien de la cirugía y de ahí, ya no supimos nada, nosotros esperábamos noticias porque la recuperación tarda, pero luego el sábado se le preguntó a Sergio de Earth Mission, por el ocelote y me dijo que no sabía”, agregó.

“Que la profepa no le quería decir dónde está el ocelote, de ahí empezó la preocupación de porque no dicen dónde está, quien lo tiene y cómo está, no sabemos, Sergio me dijo que la Profepa le dijo que no podía ser regresado a su hábitat, porque se le rompieron los colmillos, pero ya tienen el cirujano para reconstruirle los colmillos y no se lo quieren regresar”, comentó.

Explicó que ya cuentan con el cirujano que le reconstruirá sus colmillos, para que sea liberado en su hábitat y no sea encerrado en una jaula, porque se trata de un animal que es confundido con un tigrillo.

