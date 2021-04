-Hija de la víctima quiere visibilizar situación que pasan abuelitos por tortuguismo de autoridades

Xalapa, Ver.- Obdulia del Rosario Gómez Pech denunció que su madre, la señora María Obdulia Pech, fue víctima de una pareja que la mantuvo retenida por tres años en contra de su voluntad y culpó del tortuguismo de las investigaciones a la Fiscalía General del Estado (FGE).

En entrevista, expuso que este martes se cumple un año de su fallecimiento y que fue tras ganar el juicio de interdicción en tres años como logró recuperar a su familiar quien lamentablemente sus últimos días pedía limosna en la calle.

Cuestionada por qué tardo tanto tiempo en liberar a su madre, dijo que tuvo que cumplir con el juicio de interdicción y probar que no estaba bien de sus facultades mentales; mientras que a lo largo de tres años un matrimonio abusó de ella, física y emocionalmente.

La psicóloga y sexóloga de profesión explicó que presentó denuncia en contra del señor Cila Vargas Cortés y su esposa Lorena Haydee Hernández Rodríguez. Estos impidieron que entrara al domicilio propiedad de su madre, argumentando que eran quienes cuidaban a su madre, además de que cobraban su pensión.

Mostró las fotos de cuando su anciana madre pedía limosna en la calle ya que de su pensión como trabajadora de la Secretaría de Educación no le dejaban nada.

Su madre estaba “secuestrada” en su propia casa

“Ella no merecía morir como murió. Este martes es el cabo de año de mi mamá. Esto no es con fines políticos. Qué sucedió con ella… quiero levantar la voz por todos los adultos mayores, que hay gente que les hace fraude. Ella tenía problemas de memoria, iba a la cerrajería que está ubicada en la avenida Xalapa frente a la Normal, ese hombre (Cila) se quedó con su tarjeta de cobro y me la tuvo durante tres años pidiendo limosna.

Fui a la Fiscalía y tardé tres años en ganar un juicio de interdicción. La pude liberar con ayuda del DIF Estatal, presenté una denuncia en 2019, mucho antes de la pandemia”, refirió para destacar que no había pandemia y por lo tanto no había excusa para la dilación en las investigaciones y sin embargo así sucedió y continúa sucediendo”, dijo.

Te puede interesar:

Durante todo ese tiempo la pareja “secuestrada” a su anciana madre dentro de su propia casa en la calle Lino Serrano número 6 en la colonia 21 de marzo.

Explicó que el cerrajero Cila Vargas Cortés y su esposa Lorena Haydee Hernández Rodríguez manipularon a su madre haciéndole creer que eran cristianos y que por eso la cuidaban.

Su intención al denunciar esta situación y ya pasado un año de su fallecimiento, es visibilizar que hay adultos mayores víctimas de este tipo de abusadores que usan el nombre de Dios para robar y violentar a los ancianos enfermos.

La pareja de “cristianos” la torturaba

Afirmó que en todos los intentos que hizo por rescatarla, la pareja la torturaba, la golpeaba y por eso tuvo que interponer el juicio de interdicción, lo más lamentable es que pasaron tres años.

Cuando por fin ganó sus captores no querían entregarla y fue así que intervino el DIF Estatal, de manera que le recomendaron en el organismo asistencial que presentara denuncia formal contra el cerrajero y su esposa, toda vez que es una situación que se repite de manera constante.

“Yo fui a poner una denuncia, pero de nada sirve poner una denuncia porque al día de hoy no se le presta atención. Esta denuncia se puso mucho antes de la pandemia”, recalcó.

La señora María Obdulia Pech estuvo encerrada y antes de morir la sacaban a pedir limosna, por ello su hija lamenta que haya muerto por las malas condiciones de salud en las que la rescató y al final falleció.

Explicó que el cerrajero y su esposa se dieron cuenta de su condición de salud y por ello abusaron de su confianza, por eso es que al denunciar desde el año pasado y que al día de hoy no hay avances en las indagatorias, es que decide alzar la voz para que si otras personas están en igualdad de circunstancias, denuncien este tipo de hechos.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.