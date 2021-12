AMLO respalda a Cuitláhuac García, “es uno de los mejores gobernadores”: Gómez Cazarín

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Veracruz, Juan Javier Gómez Cazarín, en entrevista telefónica, dijo que durante la acostumbrada conferencia matutina ante medios de comunicación, “La mañanera”, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador aseguró que el ejecutivo estatal, Cuitláhuac García Jiménez, “es uno de los mejores gobernadores que ha tenido Veracruz”, en referencia a la labor que realiza en la entidad.

Nuevamente reiteró lo que siempre ha sostenido AMLO, con respecto a que Cuitláhuac García, que es un “hombre honesto, integro, incapaz de llevar a cabo una injusticia contra nadie”, haciendo referencia a los señalamientos que han existido en su contra, por motivo de la detención de un presunto homicida Juan Manuel “N”, por lo que confió en que las autoridades correspondientes llevarán ese caso con apego a la verdad.

Gómez Cazarín comentó que el Presidente de la República, le tiene confianza, como lo volvió a mencionar en “La Mañanera”; “Le tengo mucha confianza -a CGJ-, soy veracruzano, mi padre también, y padeció de muchos gobernadores mediocres y ladrones, era el principal problema en Veracruz, ahora por primera vez en bastante tiempo tienen uno de los mejores”.

Te puede interesar:

Con respecto al caso en mención, comentó que “se llevará -la investigación- en apego a la verdad, no solo en apego a la ley, ya que es la primera instancia, que se vaya al fondo y se esclarezcan los hechos, y se resuelva, que haya justicia”, pidió Andrés Manuel López Obrador, tras afirmar que no descalifica al gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

“Corresponde a una instancia del gobierno de Veracruz hacer la investigación y deben de tener pruebas, sino no se podría acusar a nadie, si esas pruebas no son contundentes, no son válidas, pues se va a saber y se tienen que desechar y dejar en libertad a quien está siendo injustamente acusado, en el caso de que no existiera ningún delito”, nos comentó el diputado Gómez Cazarín, con respecto a lo declarado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy en la mañana.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.