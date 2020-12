Amigos de Samara llaman a sus captores para que la liberen

Integrantes del Club Rotario llamaron a la sociedad veracruzana para que ayuden en la localización de la nutrióloga Samara Aurora Arroyo Lemarroy; pero también llamaron a sus captores para que la liberen, ya que aseguran, no perseguirán a nadie.

La nutrióloga, quien labora en la Unidad Médica de Alta Especialidad del IMSS 14, ubicada en la avenida Cuauhtémoc de la ciudad de Veracruz, fue vista por última vez en dicho municipio, la noche del 23 de diciembre.

En conferencia de prensa, Diego Florescano Pérez, comentó que las autoridades han avanzado mucho en las investigaciones; por lo que agradeció a las autoridades la labor hecha hasta el momento.

“Le pedimos a la sociedad en general que nos ayude, si alguien vio algo, si alguien sabe algo, lo único que deseamos es que Samara regrese a salvo, no tenemos otro propósito, no le deseamos el mal a nadie. Hacemos un llamado incluso a las personas que la pudieran tener, que liberen a Sam; no vamos a perseguir a nadie, no es nuestro papel, somos personas de paz, lo único que queremos es que San regrese a casa”, pidió.

Evitó dar datos de las investigaciones para no entorpecer las investigaciones, sin embargo, se dio a conocer que el padre de la joven habría localizado su camioneta a través del GPS, por lo que logró que las autoridades detuvieran a un sujeto, que podría ser su entrenador; mismo que habría sido procesado el pasado 25 de diciembre.

“No queremos dar datos que no estamos autorizados por las autoridades para que precisamente por las estrategias jurídicas se armen como debe ser y se haga lo que la ley considere”, subrayó.

Acompañado de otros integrantes del Club Rotario, afirmó que este asunto ya trascendió a nivel internacional, luego de darse a conocer la noticia de la desaparición.

Samara salió a trabajar y no volvió

Samara fue a trabajar como todos los días, hizo su rutina de todos los días y después desapareció.

El último mensaje que recibió un amigo de ella fue a las 20:00 horas, después ya no se supo más.

“Samara es una líder que nos falta, es un engrane y ese engrane está detenido, esperamos que regrese y no nada más es por ella, es por todas las mujeres del Estado y del País, esperamos que esto no vuelva a pasar. Cualquier indicio es bueno”, reiteraron sus compañeros del Club Rotario.

