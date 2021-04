Amaury Hamud deja candidatura del PRD y se une a Fuerza por México

En un comunicado emitido en su cuenta de Facebook, Amaury Ávila Hamud, exprecandidato por el PRD a la diputación local del Distrito 10 de Veracruz, hizo pública su deserción de dicho instituto y su adhesión al partido Fuerza por México.

“Sin duda el proceso interno que vivió el PRD fue un proceso amañado, sin sustento legal y lleno de irregularidades, ya que desde el primer momento, como acostumbran, se dedicaron a romper el debido proceso legal”, acusó el también presidente nacional de la asociación política Futuro.

“La realidad es que hoy el PRD en nuestro estado no tiene ni pies ni cabeza, y no lo digo porque no hayamos resultado electos, sino porque la estructura partidaria se está cayendo a pedazos gracias a la falta de liderazgo de su Comité Estatal, de sus malas posturas ante la violencia de género, de sus procesos amañados, de su nepotismo a la hora de poner candidatos y por su falta de interés de abrir al partido a la sociedad”, puntualizó Ávila Hamud.

El exprecandidato por el PRD enfatizó en que “lo que construimos, nosotros mismos lo destruimos, y el PRD lo va a terminar de enterrar con todo y su partido el 6 de junio”.

Te puede interesar:

Asimismo, mencionó que hace unas semanas tuvo una reunión con el dirigente nacional de Fuerza por México, Gerardo Islas Maldonado, el cual lo invitó a colaborar con él en su partido.

“(…) Fue una interesante propuesta para nuestro equipo, misma que decidí aceptar y hacer pública mi decisión de participar por primera vez en la estructura partidaria de un instituto político, ya que durante años he participado en política como un ciudadano más sin afiliación partidaria”, dijo Amaury Ávila.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.