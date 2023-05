AMANC denuncia que sujetos extorsionan a padres de niños con cáncer a cambio de donación de sangre

La presidenta de AMANC Veracruz, Susana Lara García, denunció públicamente que hay sujetos que se dedican a extorsionar a padres de niños con cáncer del Hospital Infantil de esta ciudad a cambio de una donación de sangre.

En entrevista, Lara García refirió que una mamá tuvo que contar con el apoyo de un policía dentro del Hospital Infantil de Veracruz por las amenazas que sufrió por parte de un sujeto que supuestamente donaría sangre.

“Sí ha habido a mamás de AMANC que las han extorsionado, porque como se publica en redes sociales tanto de AMANC como de sus teléfonos o de ellas mismas de su Facebook, pues hay gente que les llama y a ellas por la desesperación les dicen ‘mándame 500 pesos, mil pesos, lo que necesito para que yo pueda ir’ y ellas les depositan y si no les depositan luego las están molestando u extorsión ándolas”, expresó.

La presidenta de AMANC Veracruz comentó que se tuvo conocimiento de tres casos de extorsión a cambio de una donación de sangre.

En ese sentido, Susana Lara García destacó que AMANC, el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea y universidades de la zona conurbada colaborarán en la donación de sangre para evitar que los papás de niños con cáncer padecen situaciones como las descritas líneas arriba.

Lara García mencionó que hay casos de niños con cáncer que requieren varias unidades de sangre como consecuencia de los tratamientos oncológicos que reciben y que se deben reemplazar.

“La sangre no se vende, se reemplaza, por eso es bueno hacer esta cultura y que todos los medios nos ayuden a promover la donación altruista porque no sabemos en cualquier tiempo, nosotros mismos, que nos atropellan, que un accidente, necesitas sangre, unas cirugías necesitan sangre, entonces es necesario que la gente sepa que donar salva tres vidas”, añadió.Por último, la presidenta de AMANC Veracruz aseguró que no se registran decesos de niños con cáncer en el Hospital Infantil de esta ciudad en este 2023.

Con información de AVC Noticias.

