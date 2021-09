Alumno de secundaria en Xalapa da positivo a Covid; padres temen brote

Xalapa, Ver.- Un alumno del turno matutino de la escuela secundaria general número 5 Manuel R. Gutiérrez, en la capital del estado, dio positivo al SARS-COV-2 (Covid-19), situación que ha generado alarma a la comunidad académica.

Los padres de familia comentaron que fueron informados la noche del miércoles 22 de septiembre sobre el caso positivo de coronavirus en un alumno.

“Nosotros los papás estamos preocupados por esa situación porque hay niños que ya van a clases y las clases virtuales no se dan. Ya estamos a 23 de septiembre y hasta el día de hoy, no hay clases virtuales en la general 5; según van a comprar cámaras pero hasta ahora nada. No sé qué pasa con el director que no hay clases virtuales”, expresaron.

Fue a través del Comité de Salud Escolar y el Comité Escolar de Participación Social, quienes emitieron una circular para informar a los padres de familia, que se ha recibido la notificación con evidencia documental.

Por ese motivo, han sido atendidos los manuales establecidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) en esta tipo de circunstancias.

En tanto, solicitaron al director del plantel, José Luis Barrientos, la suspensión de las actividades presenciales para evitar el riesgo de un mayor número de contagios.

Por el caso del alumno positivo a Covid-19, también fue notificada también la Jurisdicción Sanitaria número 5; esto para que se lleven a cabo las acciones pertinentes.

Hasta el momento, madres y padres de familia pidieron la intervención de las autoridades educativas y sanitarias para que sea atendido el problema en esta escuela, ubicada sobre la calle Maestros Veracruzanos, en la colonia 2 de Abril.

Por: Arantxa Arcos, colaboradora

