Alumnas de la escuela Secundaria General Número 5 de Xalapa denuncian acoso por parte de maestros

Luego de que se abriera una cuenta en redes sociales para denunciar a presuntos violadores y acosadores sexuales de Xalapa, exalumnas de la Escuela Secundaria General número 5, de esta capital, denunciaron que autoridades han protegido por varios años a por lo menos dos profesores y una orientadora para no dañar “el prestigio” de la institución.

En entrevista una de las afectadas, quien pidió guardar su identidad, explicó que el profesor de matemáticas, Raúl Rodríguez les hacía comentarios respecto de lo “bonitas” que se veían con uniforme.

Incluso durante un evento que llevaron a cabo tuvieron que ir de vestido y delante de todos los alumnos les hacía ese tipo de comentarios y hasta les pidió que llevaran nuevamente ese vestido.

Además de su materia ese profesor daba “un curso” de regularización, pero las citaba los domingos por la mañana, pero ahí les decía que iban de manera provocativa.

Aseguran que la institución los protege

“Nos decía ese pantalón te queda muy bien, te resalta más cosas. En alguna ocasión les mandó mensajes y fotos desnudo a altas horas de la noche a una amiga”, indicó.

Abundó que el profesor ya es de avanzada edad y no termina de entender su actitud.

“Las denuncias más frecuentes eran hacia un maestro y por eso decidimos hacer nuestra propia cuenta y que ahí se expusiera lo que es la verdad. Nos pusimos de acuerdo y dimos nuestros testimonios”, destacó.

“Fueron principalmente hacia el maestro Raúl Rodríguez y también hacia la maestra Sandra Hernández que actuó como cómplice de todo esto. Ya estábamos cansadas de que siguiera dando clases y sobre todo por lo que nos pasó”, expuso.

Lo que quieren es que los docentes ya no sigan dando clases y que sean denunciados de manera formal para evitar que otras niñas pasen por esta grave situación.

“El maestro acomodaba a los de 10 hasta adelante y los demás hasta atrás, yo siempre tuve problemas con matemáticas, pero siempre me sentó hasta adelante y a otras les hacía lo mismo, cuando llevábamos falda hacía comentarios de nuestro cuerpo, que se veía muy bonito, pero en tono morboso”, recordó.

La afectada aclaró que los actos no llegaron a una agresión sexual física, pero a cambio de pasar la materia le insinuó que algo tenía que hacer para no reprobar.

Te puede interesar:

“Yo llegué a pensar que tenía la culpa, yo estaba muy chiquita, tenía 13 años, a punto de los 14 y no supe que hacer, me fui a quejar con la orientadora, la maestra Sandra Fernández, pero sólo me dijo que me tenía que acostumbrar porque así era el maestro y que no podía hacer nada y que si decía algo podía dañar el prestigio de la escuela.

Me dijo que no le podían hacer nada al maestro porque era muy buen maestro y siempre había sido muy bueno dando su materia y que si me quejaba con mis papás no me darían la carta de buena conducta y ese era el pase para entrar a la prepa”, recriminó.

Alumnas de la Secundaria General 5 de Xalapa denuncian acoso de maestros

Arrepentida de no haber hablado en su momento con sus padres, ahora que tuvo el valor, sus papás están muy molestos con la escuela por no apoyar a las alumnas y proteger a los docentes.

De acuerdo a la información que tienen, podrían ser unas 20 exalumnas las que pasaron por esta misma situación, porque Raúl Rodríguez lleva muchos años dando clases.

Pero aclaró otras de sus compañeras dijeron que el de educación física también hacía comentarios morbosos y otras señalaron al de biología.

Finalmente, expresó que al pasar de los años y al haber perdido el miedo de que les vaya a pasar algo, hoy alzan la voz para evitar que más niñas enfrenten este tipo de situaciones.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.