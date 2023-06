La Secretaría de Protección Civil de Veracruz informó que este miércoles atiende tres incendios registrados en los municipios de Perote, Las Vigas de Ramírez y Uxpanapa.

La dependencia a cargo de Guadalupe Osorno Maldonado reportó que las llamas afectan a por lo menos 86 hectáreas, pero la cifra se incrementará ya que en algunos casos todavía no han contabilizado el daño debido a que siguen en labores de combate.

En el caso de Perote se informó que se ubica en el paraje Caja de Agua, ejido Perote, que actualmente tiene un control de apenas el 40 por ciento y 20 por ciento de liquidación.

En este punto trabajan elementos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como Protección Civil tanto estatal como los municipales de Perote y Villa Aldama, así como brigadas comunitarias.

Altas temperaturas mantienen tres incendios en activo en Veracruz

Sobre el incendio en Las Vigas de Ramírez, este se ubica en el paraje Cerro Colorado del predio El Llanillo, y se reporta controlado con un 70 por ciento de liquidación, con una superficie de afectación estimada en 10 hectáreas.

Mientras que en Uxpanapa se mantiene el monitoreo y atención a un incendio forestal registrado en el paraje Salta Barranca y Chapultepec, del ejido La Gloria en colindancia con el ejido Salta Barranca.

Este se reporta como controlado, con un 70 por ciento de liquidación, con una superficie de afectación estimada en 76 hectáreas.

Las autoridades advirtieron que se trata de un incendio en un punto inaccesible, por lo que las labores de combate son complejas.

Además, aclararon que no solicitan herramientas ni personas voluntarias por el momento, ya que hasta cuentan con los recursos suficientes para la atención, por lo que se recuerda a la población a no atender convocatorias no oficiales en redes sociales.

Con información de AVC Noticias

