Alerta municipio de Orizaba ante casos de Covid-19 en Semáforo rojo, así indicó en rueda de prensa el alcalde Igor Roji López quien dio a conocer que la ciudad de Orizaba está en semáforo rojo, en todas las colonias hay al menos un caso de coronavirus. Mostró el mapa epidemiológico, en el que se indica que la pandemia está en toda la ciudad y eso es muy preocupante.

“Toda la ciudad está contagiada, en todas las colonias de la ciudad hay casos de COVID-19, y no es precisamente el centro de la ciudad sino en toda y para evitarlo es no salir de casa, quedarnos el mayor tiempo posible en nuestras casas, salir a lo mejor a trabajar e inmediatamente regresarte a tu casa y quédate con tu familia dentro de tu domicilio, pero lamentablemente mucha gente los fines de semana está saliendo a caminar, está saliendo al centro, a la Madero y piensan que ya está abierto el río Orizaba y no está abierto”.

Señaló que la enfermedad ya está afectando a todas las personas de las diferentes edades y que habitan cualquier zona y de cualquier posición económica.

“A través de este mapa epidemiológico qué nos da más o menos la indicación de los casos y son los casos acumulados, nos da una imagen de que prácticamente en toda la ciudad tenemos COVID-19. Sí ven ustedes la zona norte de la ciudad tiene la misma cantidad de puntitos que la parte sur o que la parte este o la oeste, prácticamente todas las colonias de Orizaba están padeciendo los estragos y están teniendo casos de COVID, prácticamente toda la zona de Orizaba en todas las colonias tienen un caso”.

Admitió que esté tema es preocupante y se sabe que estos ,15 días serán los peores de la situación y “como Ayuntamiento hemos hecho hasta lo imposible por tratar de comunicarle y llevarle, a darle conocer a los ciudadanos que se cuiden, que obviamente lo que tenemos que tener como medidas de prevención es la sana distancia, el lavado de manos, el uso de cubrebocas pero sobre todo no salir de casa la gente y los ciudadanos que se pueden resguardar y que pueden seguir en su casa háganlo es muy importante que nos ayuden”.

Pero también lamentó que mucha gente siga relajada y no crea en la enfermedad y salga a las calles con sus hijos, con su familia y de esas personas, el 65 por ciento es de municipios vecinos pero tampoco se podrá cerrar la ciudad a la movilidad.

“No podemos cerrar la ciudad, no podemos impedir el paso porque este es un derecho que tienen los ciudadanos, sin embargo, estaremos cuidando mayor medida el ingreso a nuestra ciudad”.

Manifestó que la ciudad de Orizaba no está para visitarse y en el Poliforum Mier y Pesado se abrieron los restaurantes más no los sitios turísticos y aclaró que el parque está abierto pero con muy poco aforo, “estamos considerando nada más el 30 por ciento del aforo que teníamos anteriormente, ahorita lo que tenemos ahí es que ya los restaurantes en base al código QR que se saca la Secretaría de Salud ya están comenzando a funcionar”.

