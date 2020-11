Alcaldesa suplente de Jamapa toma protesta

Por: Alejandro Ávila

Jamapa, Ver.- Este martes por la mañana tomó protesta en el Ayuntamiento de Jamapa, la alcaldesa suplente, Martha Montero Villalvazo, quien en entrevista negó tener miedo al tomar su cargo, aunque sí respeto por que recientemente sucedió con su antecesora.

Pasadas las 10 de la mañana y en compañía de las regidoras 1 y 2, Josefina Torres Sosa y Selene González Morales; fue el síndico Julio César Sosa Villalvazo quien le tomó protesta.

Montero Villalvazo suplirá por un año un mes a Florisel Ríos Delfín, alcaldesa electa y quien fuera asesinada el pasado 11 de noviembre en la localidad de Ixcoalco en el municipio vecino de Medellín de Bravo.

La nueva alcaldesa dijo que apenas el 20 de noviembre le fue notificado por el Cabildo de Jamapa que debía tomar protesta como presidenta municipal, si es que no tenía inconveniente alguno, a lo cual aceptó, pues dijo los ciudadanos jamapeños se lo pidieron.

Te puede interesar:

“¿Temor?, pues fíjate que temor no, respeto por lo que ha pasado, sí, pero temor, no. Porque pienso que si no haces algo indebido, no tienes porque temer”, señaló en sus primeras palabras.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen