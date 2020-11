Alcaldesa de Xico: “La gente se va a morir de una cosa o de otra”

La alcaldesa del municipio de Xico, Gloria Galván Orduña, confía en que a pesar del evento masivo que se llevó a cabo la noche del domingo con la Villa Iluminada, no vaya a haber repunte de casos e insistió en que es válido para reactivar la economía.

Afirmó que después de un año la economía de su municipio está a punto de colapsar y quizá los que tienen un salario seguro no sienten las dificultades económicos, no así los que viven día a día.

“Y vamos a tener otros problemas muy diferentes, puede haber delincuencia y si no se van a morir de una cosa, se van a morir de otra”, expresó.

Por lo tanto, consideró que los ciudadanos deben aprender a convivir con el virus y que haya corresponsabilidad, porque además, sostuvo que la vida no se puede detener, tiene que seguir, “les pido que se pongan en los zapatos de los que menos tienen”.

Afirmó que la mayoría de la gente de Xico se dedica a la venta de productos locales y le pidieron que se llevara a cabo el evento de la Villa Iluminada.

“Yo no creo que vaya a haber una pandemia (sic), hay una pandemia, pero se ha ido regulando… yo creo que no (habrá incremento). En Xico han ido a la baja (los casos), a mi me gustaría que después de este evento nos esperáramos a los términos, porque no podemos juzgar por juzgar”, indicó.

Reconoció que son válidas las críticas, pero insistió en que todo estará bien y recordó que la Villa Iluminada permanecerá algunos fines de semana más.

