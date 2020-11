La alcaldesa de Jamapa rechazó categóricamente el apoyo de la policía, indicó el gobernador del estado y agregó que ella buscaba dar dar libertad a los policías municipales para que actuaran de manera indebida.

Xalapa, Ver.- El gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, rechazó que se haya negado protección a la alcaldesa de Jamapa, Florisel Ríos Delfín, al contrario, “ella la rechazó”, indicó.

En conferencia de prensa, reveló que la alcaldesa no quería la presencia de la Policía Estatal, tal como se lo hizo ver al exgobernador Miguel Ángel Yunes, porque rechazó el asentamiento de las delegaciones policíacas y por ello se fueron a Soledad de Doblado.

“Cuando enviamos operativos dijo que no, no intervengas, entonces es contradictorio. Qué entendemos, que la Policía Municipal estaba actuando de manera indebida, no quería presencia de otra corporación y finalmente se determinará que sucedió”, expresó.

Afirmó que Ríos Delfín quería que la Policía Municipal tuviera “libertad” para actuar y cometer ilícitos.

Reconoció que efectivamente solicitó una reunión con el secretario de Gobierno, pero de manera pública, durante un evento le hizo ver que estaba mal, porque no podían brindarle armamento a elementos que estaban siendo investigados.

“Si ella encubría a su esposo en ese momento era su responsabilidad, porque tenía conocimiento de la orden de aprehensión y debía actuar con autoridad”, agregó.

Fue más allá y preguntó que si ella temía por su vida por qué no regularizó a su policía municipal desde hace tres años.

Alcaldesa de Jamapa rechazó apoyo de la policía: Cuitláhuac

“¿Por qué no lo hizo antes?, y les explico -porque algunos se resisten-, la licencia colectiva que tiene SSP y que otorga el armamento a una policía acreditada con el permiso, registra el nombre de quién porta el arma y el tipo de ésta, o sea, el policía debe de estar identificado, acreditado y con un arma bajo registro”, explicó.

Aseveró que si un policía anda de “malandro” lo que menos quiere es que de sepa qué tipo de arma usa y por eso no podían darle un arma acreditada bajo la licencia estatal, “seríamos cómplices y por qué no, porque estaba en investigación la policía municipal”.

El mandatario estatal negó que por todo esto haya alguna crisis de gobernabilidad ni de ningún tipo en el Estado. Dejó en claro que no habrá ningún cambio en su gabinete, mucho menos del secretario de Gobierno, Eric Cisneros.

“Ningún secretario se va, muchos menos Eric Cisneros”

“No va a haber ningún movimiento de ningún secretario o secretaria, y menos del secretario de Gobierno con los resultados que se tienen”, definió.

Pidió que, si existe alguien que tenga algo en contra de algún funcionario de ese nivel, que proceda a hacer la denuncia correspondiente.

Citó como ejemplo de que ha trabajado bien las declaraciones hechas por cuatro alcaldes emanados del PRD, además de que él ha estado presente en muchos municipios para inaugurar obra o atender las demandas sin distingos partidista.

Te puede interesar:

Asimismo, subrayó que Ríos Delfín no hizo una petición formal de protección, lo que entendemos es que pedía que el gobierno encubriera a su marido.

El mandatario estatal dio a conocer que la fiscal General les dio a conocer que existen tres líneas de investigación por este crimen.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ.