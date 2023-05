La alcaldesa de Actopan, María Esther López Callejas, rechazó enérgicamente haber ejercido violencia de género en contra de la segunda regidora, María Erika Rosado Rivera.

Al tiempo que sostuvo contar con los audios que demuestran la inconformidad de la funcionaria municipal.

Apenas este miércoles, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sumó a la alcaldesa al Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (RNPS).

La alcaldesa argumentó que su administración en acuerdo con varios regidores decidieron sanear las finanzas municipales, ahorrando combustible de los vehículos particulares de los ediles y también del parque vehicular del Ayuntamiento, ya que Actopan registra un daño patrimonial de 68 millones de pesos.

Alcaldesa de Actopan rechaza haber ejercido violencia de género en contra de regidora

“Nosotros llegamos a ver, qué tanto podemos hacer con lo que tenemos, porque seguimos pagando a proveedores que ellos no pagaron y demás, esto no todos lo entienden y algunos compañeros, en este caso de parte de la compañera (regidora segunda) sí pedía más que los demás, yo tengo audios, desgraciadamente estos audios no se pueden presentar como prueba, pero tengo los audios donde a mí me piden, por ejemplo, que contrate al hermano, que contrate al esposo, me pide más apoyo del que se les brinda, me pide más para gasolina sin comprobar, desgraciadamente eso no está en un papel, ¿cómo lo compruebo?.

Es triste porque no todos venimos a hacer la misma política, y la política a la que estamos acostumbrados es la de beneficio, la de, quiero que me vaya bien, no importando si le va al pueblo bien o no”, expresó la alcaldesa en rueda de prensa.

María Esther López Callejas, reconoció que la queja por obstrucción de labores que puso la regidora en parte es cierta; pues si bien la edil no contaba con personal suficiente en su regiduría, se debe a que todo elemento sindicalizado que le enviaba para trabajar en su oficina era rechazado, pues su solicitud es darle el empleo a sus familiares, particularmente a su hermano.

“¿Y por qué no tenía personal?, porque al personal me lo regresaba llorando, porque al personal me lo sentaba en la sala de espera, porque no quería a ese personal, quería a su hermano. Entonces ahora ahí va a estar su hermano, ahí lo van a mirar, si ustedes quieren darse una vuelta por Actopan, ahí va a estar su hermano”, sentenció.

